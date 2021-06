Torcedores tripudiam de Renata Fan que lamenta: 'Nunca deveriam ter tirado o Abelão'

A apresentadora do Jogo Aberto, Renata Fan, foi alvo de brincadeiras de Denílson e da equipe do programa, que deu um Pikachu para ela de presente. Além disso, torcedores do Fortaleza mandaram vídeos tripudiando da torcedora colorada. E não podia ser diferente, já que o Internacional foi massacrado pelo Fortaleza, na Arena Castelão, neste domingo.

A frase "Uh, que beleza, gol do Fortaleza" foi uma das mais citadas pelos torcedores, enquanto Denílson morria de rir e Renata Fan fazia cara de desaprovação. Ela já havia se manifestado pelas redes sociais logo após o jogo e afirmado que estava se sentido 'humilhada'.

- Abel Braga era para estar aí, e o presidente não teve humildade para entender que identidade e história são importantes! Assim como continuidade. Mesmo sem o Brasileirão no final, era reconhecer o positivo e acreditar em um cara que ama o Inter e se conecta com a torcida! Vai, liga para ele e admita que errou! Com sinceridade e antes que tenha que contratar um técnico que não vai mudar nada - disse ela, ontem.

Nesta segunda ela voltou a detonar a contratação de técnico Miguel Ángel Ramirez e reforçou a insatisfação com a demissão de Abel Braga, que fechou com novo clube, na Europa, nesta segunda. Na opinião de Renata, Abelão tinha um time bem definido e dando resultados em campo - o Colorado quase foi campeão brasileiro em 2020 perdendo o título na última rodada.

- Eles perdem de 5 a 1 em campo, o treinador inventa um monte de loucura, poupa metade do time, depois começa a apelar, e eu que tenho que ouvir. Mas tá certo, Fortaleza não tem nada a ver com isso (...) Passou o trator, o carro, o trem, a jamanta, a Ferrari, tudo em cima do Inter e nada vai mudar, não adianta - desabafou.

- E ai ninguém procurou o Abelão. Eu venho falando, nunca deveria ter tirado o Abelão do cargo. Não sei como seria, mas melhor do que está com certeza. - completou.

Veja toda a zoeira no vídeo abaixo: