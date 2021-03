Torcedores do Rio ficam sem assistir à estreia do Flamengo no Carioca por problema em sinal da Record

A estreia da Record no Cariocão 2021 gerou revolta, nesta terça-feira, nas redes sociais. Após a emissora paulista adquirir os direitos de exibição do campeonato do Rio de Janeiro, a partida entre Flamengo e Nova Iguaçu virou alto de parte dos torcedores do Rio por problemas no sinal da Record. A ausência do acesso ao jogo irritou os torcedores.+ Confira a tabela do Cariocão 2021

Acontece que parte de grandes capitais do país recebem um sinal único de São Paulo com variações locais de determinados programas e horários. Com isso, uma parte dos torcedores de times como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, por exemplo, pode não receber o sinal da Record Rio, e sim, acompanhar a Record SP durante as partidas do Carioca. Veja o que dizem as operadores e a emissora paulista.

No sinal da TV aberta, além da capital carioca, outros estados como Distrito Federal, Bahia (Salvador e Itabuna), Goiás, Pará, Amazonas, Campos dos Goytacazes (RJ), Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais (Uberlândia e Juiz de Fora), Sergipe, Piauí, Amapá, Espirito Santo e Maranhão receberão o sinal dos jogos. São Paulo não assistiu a partida. Confira como foi a audiência da Record.​

Os clientes da operadora de televisão Sky receberam um sinal alternativo do Rio, o que foi ressaltado por alguns usuários. O fato acaba atingindo parte dos torcedores, especificamente os que ainda recebem o sinal da TV por antena parabólica.

No Twitter, muitos torcedores criticaram a emissora por não ter resolvido a questão antes do começo do Carioca. Um internauta ainda digitou que estava revoltado e que desejava cancelar sua assinatura.

- Record, os assinantes da OiTV, Sky e Vivo, que moram no Rio de Janeiro, recebem a programação de São Paulo. Por favor, resolvam essa questão. Liberem o sinal da Record Rio para as operadoras. Não dá para entender isso. Moro no Rio e não conseguirei assistir - comentou um deles. Veja abaixo o que foi dito nas redes sociais:

Jogo do Flamengo na RECORD!!! PQP! Nem esperava! Aqui é a RECORD de SP!!! @recordtvoficial É F!!! P!!!Valeu, Macedo!!! #CariocaonaRecord #CariocaoNaRecord Nem acredito!!! Moro no Litoral do RJ, aqui pega a RECORD de São Paulo pela TV a cabo na @oi_oficial mas tá passando! pic.twitter.com/QrZHZ8IlRe — P Felipe Silva (@P_FELIPE_Silva) March 3, 2021

A SKY por incrível que pareça liberou um sinal da Record Rio no 637. O Canal 407 foi bloqueado para o RJ — Mateus Carvalho (@RealMCarvalho) March 3, 2021

O Zuckerberg liberou e a estreia do @cariocao entre @flamengo e @novaiguacu vai ser transmitida no FACEBOOK do Campeonato Carioca! 🤩 Lembrando que o jogo também vai passar no @recordtvrio! Clica aqui pra assistir: https://t.co/6qNWY0dGL7 pic.twitter.com/eyB83bH4uC — Cariocão (@Cariocao) March 2, 2021