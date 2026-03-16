Tite amarga nova demissão após deixar a seleção e vê sonho de trabalhar na Europa distante

O trabalho de Tite no comando do Cruzeiro demonstrava sinais de fragilidade e a demissão, sacramentada na noite deste domingo, após empate por 3 a 3 com o Vasco, em casa, parecia ser questão de tempo. Apesar da conquista do Campeonato Mineiro, o experiente treinador de 64 anos não conseguiu corresponder às expectativas do torcedor de entregar um time competitivo o suficiente para brigar pelas primeiras posições do Brasileirão logo nas primeiras rodadas.

Tite deixa a equipe mineira com somente uma vitória em seis partidas no Brasileirão, na penúltima colocação, com três pontos. "Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. A gente agradece o Tite e toda a sua comissão pelo serviço prestado ao Cruzeiro, foram de entrega e dedicação, mas os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca", disse o vice-presidente, Pedro Junio, ao anunciar a saída do treinador, em coletiva.

Trata-se da segunda demissão de Tite desde a saída da seleção brasileira, anunciada antes mesmo da Copa do Mundo de 2022 e oficializada após a eliminação para a Croácia, nas quartas de final. Antes, o treinador passou pelo Flamengo, em 2024, ano em que foi campeão carioca, mas foi dispensado depois de 11 meses após ser eliminado da Libertadores pelo Peñarol.

Desta vez Tite deixa o Cruzeiro com somente três meses de trabalho - e com um desempenho inferior. Se o aproveitamento à frente do Flamengo foi de 64,8% em 70 partidas, no time mineiro foi de 52,9% em 17 jogos (8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas).

O nome especulado para assumir o Cruzeiro é Filipe Luís, que assumiu o Flamengo depois da demissão de Tite e foi demitido no início de março depois de seis títulos conquistados, incluindo o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A diretoria rubro-negra escolheu para a vaga o português Leonardo Jardim, que levou a equipe cruzeirense ao terceiro lugar do Brasileirão em 2025, mas decidiu sair ao fim da temporada.

Tite escolheu assumir o Cruzeiro depois de uma pausa de mais de um ano. No período em que ficou ausente do futebol, ele focou em tratar da saúde mental após sofrer com crises de ansiedade. Ele chegou a ser procurado por diferentes clubes, incluindo o Corinthians, clube onde é ídolo, mas decidiu manter-se afastado.

Antes de acertar com o Flamengo, Tite ficou dez meses longe do futebol. Ele ficou reticente em aceitar uma proposta do Brasil pois tinha a expectativa de receber um convite para trabalhar em ligas do primeiro escalão do futebol europeu, como a Inglaterra, o que acabou não se concretizando.

Ele chegou a ser procurado por times da Grécia e da Turquia, além de equipes do Oriente Médio e dos Estados Unidos, mas declinou as propostas. Agora, o treinador vê o desejo de trabalhar na Europa mais distante com o novo insucesso.

No fim de fevereiro, Tite chegou a ser questionado por jornalistas sobre as vaias que estava recebendo da torcida. O treinador destacou a dificuldade de jogar o Brasileirão junto do Estadual e fez uma reflexão sobre as críticas. "A maior paixão do torcedor é o clube. Mas existem outros (torcedores) que podem ter paciência e olhar de outra forma. Não vou responder toda hora É trabalho e persistência. Performar e ter resultado. Isso que vai proporcionar a virada". Tite ainda não se manifestou após a demissão do Cruzeiro.