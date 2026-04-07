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Textor faz proposta de aporte de R$ 128,5 milhões para selar a paz no Botafogo

Estadão Conteúdo

O empresário John Textor divulgou nesta terça-feira uma carta-proposta ao clube social do Botafogo apresentando o interesse de investir US$ 25 milhões (algo em torno de 128,5 milhões) na SAF alvinegra.

A iniciativa, que conta com recursos próprios do dirigente, chega numa tentativa de minimizar os efeitos da crise financeira que impera no clube. Em meio aos acontecimentos envolvendo os conflitos do Grupo Eagle, o capital chegaria para garantir liquidez e bancar despesas como o pagamento da folha salarial, segundo informações do ge.com.

Segundo Textor, o valor não é um empréstimo, mas um aporte de capital próprio com injeção de recursos na SAF em troca de ações ordinárias.

"Apresentei formalmente o interesse de investir, com capitais próprios, US$ 25 milhões (R$ 128,5 milhões, aproximadamente, no câmbio atual) adicionais na SAF Botafogo através de aporte financeiro, reforçando meu compromisso contínuo com o sucesso de longo prazo do clube", diz parte do texto da carta proposta.

O empresário afirmou ainda que os 10% de participação do clube social seguem garantidos. "Trata-se de um investimento e não de um empréstimo, ou seja, dinheiro novo e saudável entrando no clube".

CONFIRA A ÍNTEGRA DA CARTA DE JOHN TEXTOR

Como movimento de grande relevância pública e com o compromisso de atualizar a apaixonada torcida alvinegra sobre o andamento das questões societárias, gostaria de compartilhar os detalhes de uma Carta-Proposta enviada ao Clube Social na noite desta segunda-feira:

- Apresentei formalmente o interesse de investir, com capitais próprios, US$ 25 milhões (R$ 128,5 milhões, aproximadamente, no câmbio atual) adicionais na SAF Botafogo através de aporte financeiro, reforçando meu compromisso contínuo com o sucesso de longo prazo do Clube. Este investimento está estruturado como um aporte de capital próprio (equity), com injeção de recursos na SAF em troca de ações ordinárias, fortalecendo a posição financeira do clube de maneira sustentável e responsável.

- Os 10% de participação do Clube Social permanecem preservados, conforme previsto no Acordo de Acionistas, sendo a capitalização viabilizada por meio da emissão de novas ações. Trata-se de um investimento e não de um empréstimo, ou seja, dinheiro novo e saudável entrando no clube.

- O aporte se soma à contribuição de US$ 25 milhões (R$ 128,5 milhões) previamente assegurada junto à GDA Luma e à Hutton Capital, totalizando US$ 50 milhões (R$ 257 milhões) em capitalização para apoiar a estabilidade financeira e as ambições esportivas do Botafogo.

- Desde Janeiro deste ano, a SAF está aguardando uma autorização do Clube Social para a entrada de equity. Hoje, reitero esse pedido formalmente para a que possamos seguir com o processo de capitalização. O aumento de capital tem como objetivo garantir liquidez imediata e de médio prazo, incluindo obrigações com folha de pagamento, ao mesmo tempo em que fortalece o balanço patrimonial por meio de equity, em vez de dívida adicional.

- Sigo comprometido em apoiar o Botafogo e garantir sua operação continuadamente, mas não posso fazer isso sozinho. O apoio e autorização do Clube Social são essenciais para seguirmos com o investimento e manter a força financeira da SAF.

- Estou pronto para continuar financiando o Botafogo e ansioso para trabalhar em colaboração com todos os interessados para garantir estabilidade, continuidade e sucesso do nosso projeto esportivo.

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