Textor e Al-Khelaifi se reencontram em Botafogo x PSG após atritos e tentativa de paz

O aguardado confronto entre Botafogo e Paris Saint-Germain, válido pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, na quinta-feira, promete muito mais do que um duelo entre brasileiros e franceses. O encontro, marcado para às 22h (de Brasília), colocará frente a frente dois dos personagens mais controversos e influentes do futebol internacional nos últimos tempos: John Textor e Nasser Al-Khelaifi.

Em lados opostos dentro de campo, os mandatários de Botafogo e PSG já protagonizaram um embate público fora dele. Em julho de 2024, durante uma reunião da Associação Europeia de Clubes (ECA), da qual Al-Khelaifi é presidente, Textor acusou diretamente o dirigente catariano de conflito de interesses, por sua atuação conjunta no PSG - um clube financiado pelo Estado do Catar - e na própria ECA, entidade que deveria representar os interesses coletivos do futebol europeu.

O atrito foi noticiado por diversos veículos europeus e o clima no encontro foi descrito como hostil. Textor deixou a reunião visivelmente irritado após ter sido interrompido por Al-Khelaifi em seu discurso. As divergências ideológicas entre os dois sobre o futuro do futebol europeu ficaram expostas, com o empresário norte-americano defendendo maior equilíbrio financeiro e mais voz para clubes independentes.

Desde então, no entanto, os dois protagonistas ensaiaram um movimento de reaproximação institucional. Em maio, Textor esteve no Parque dos Príncipes para acompanhar in loco o duelo entre PSG e Arsenal pela Liga dos Campeões. Pouco tempo depois, recebeu um convite de Al-Khelaifi para estar presente na final do torneio. Os gestos foram vistos nos bastidores como uma tentativa de amenizar a tensão e abrir espaço para o diálogo.

Enquanto o PSG entra em campo como favorito e representando o futebol europeu de elite, o Botafogo chega embalado após a vitória sobre o Seattle Sounders por 2 a 1. O time francês derrotou o Atlético de Madrid por 4 a 0. O saldo de gols poderá ser fator decisivo no Grupo B para a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes.