Tecnológico ou raiz? SPIW discute os desafios do futebol da próxima geração Estadão Conteúdo 15.05.26 16h17 O futebol do futuro será disputado tanto com os pés quanto com algoritmos. Em um esporte cada vez mais pressionado por cifras bilionárias, audiências globais e exigências de transparência, a tecnologia ganhou um peso de protagonista. Sistemas automatizados de arbitragem, por exemplo, prometem reduzir erros e aumentar a eficiência do jogo. A pergunta que surge, porém, vai além da inovação: até que ponto a busca pela precisão ameaça a essência imprevisível do futebol? A maneira como o futebol será tratado no futuro, foi discutido na tarde desta sexta-feira, 15, durante palestra realizada no São Paulo Innovation Week (SPIW), festival de tecnologia e inovação promovido pelo Estadão em parceria com a Base Eventos. Antonio Wanderley, CEO do Ibope, expôs a sua predileção pelo futebol raiz e defendeu a espontaneidade do esporte para manter a identificação do torcedor com o imponderável no futebol. "Não sei se as mudanças que estão acontecendo vão se sustentar daqui a 50, 60 anos. Sou botafoguense e apaixonado pela parte lúdica. Uma vez que a gente olha o futebol como um sistema, como saberemos se as alavancas que o cercam não serão destruídas. Você tem o clube mais elitizado, o da história, o das massas", exemplificou. "Não sou contra a tecnologia, mas eu acredito que temos de valorizar as pessoas, não a tecnologia", completou Wanderley completando a sua linha de raciocínio em defesa do lado romântico do esporte. , Na contramão desse pensamento, Paulo Calçade, comentarista da ESPN, com décadas de atuação na área esportiva, vê os tempos atuais de recursos tecnológicos como algo obrigatório. "O futebol é resultado do contexto histórico de onde vive. Daí vamos discutir. Mas isso é impossível de mudar. A criação do futebol foi se transformando com a evolução das regras. É um contexto histórico dentro do jogo. Isso é incontrolável", afirmou. Durante o debate, mediado pelo jornalista Ubiratan Leal, ele fez uma viagem no tempo para explicar seu ponto de vista e mostrar que o futebol precisa se atualizar aos tempos de transparência. "Nos dias de hoje, queremos velocidade e a questão da justiça. Fiz o curso de arbitragem em 94 e não se falava em recurso eletrônico porque se acreditava em jogo puro. Hoje as coisas mudaram. O VAR erra. Mas é erro humano. É preciso avançar nessa direção. Se eu avanço nisso, poderemos resgatar o futebol. A essência vai ser sempre o jogador", declarou. Estádios que entraram para o imaginário dos torcedores pelos grandes jogos, e se tornaram modernas arenas, também entraram no seu discurso. Ele defendeu a modernização desses locais como símbolo desta evolução. "Quando vejo a galera defendendo o estádio raiz, onde voava certos líquidos que nem sempre eram cerveja, não tenho boa lembrança. O futebol tem uma evolução e isso é muito lindo. O futebol conquista o tempo todo". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes São Paulo Innovation Week futebol parte lúdica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14