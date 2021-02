Técnico do PSG comenta lesão de Neymar e rival ironiza

O técnico Mauricio Pochettino confirmou que Neymar está com uma lesão no músculo adutor e que é dúvida para o duelo contra o Barcelona pela Champions League na próxima terça-feira. O brasileiro passa por exames nesta quinta-feira para saber a gravidade da contusão e ter uma estimativa de seu retorno.

- É difícil saber se ele estará à disposição contra o Barcelona. É difícil comentar sem ter mais informações. É no adutor (a lesão). Neymar teve problemas gástricos antes do jogo contra o Marseille e foi preservado. Hoje, ele estava em perfeitas condições para atuar. São coisas que acontecem no futebol.

> Veja a tabela da Ligue 1Após a vitória do PSG sobre o Caen pela Copa da França, o técnico da equipe da segunda divisão, Pascal Dupraz, ironizou o brasileiro ao ser perguntado sobre a eliminação.

- Não vou chorar pela derrota da minha equipe, deixo isso para o Neymar.

O próximo compromisso do clube da capital é neste sábado contra o Nice pelo Campeonato Francês. É provável que Neymar não esteja presente na partida em um momento complicado vivido pelo PSG na Ligue 1. O clube ocupa apenas a 3ª colocação, com três pontos a menos que o Lille faltando apenas 14 jogos para o fim da competição.