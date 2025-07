Tebas rebate Courtois e rejeita adiar estreia do Real Madrid no Espanhol: 'Nenhuma liga mudou'

O presidente da liga espanhola, Javier Tebas, rejeitou o apelo do goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, para adiar a estreia da equipe na temporada, a fim de ampliar o tempo de descanso dos atletas após o Mundial de Clubes.

O Real Madrid foi eliminado com uma derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, na semifinal de quarta-feira, e terá uma pré-temporada de 41 dias antes da estreia no Campeonato Espanhol contra o Osasuna, em 19 de agosto.

Tebas disse que a decisão de não adiar a estreia foi tomada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com o apoio de LaLiga, que organiza a competição. De acordo com o dirigente, os jogadores do clube da capital espanhola teriam 20 dias de folga e 21 dias de treinamento durante a pré-temporada.

"Acredito que eles terão 20 dias de descanso em vez de 21, e nenhuma outra liga, como o Campeonato Inglês para o Chelsea ou o Francês para o PSG, está alterando os jogos", disse o presidente de LaLiga em entrevista coletiva. "Portanto, não acredito que devamos mudar o calendário por esse motivo, principalmente considerando que é questão de um dia."

O Real Madrid disputou 68 partidas oficiais na temporada, desde 18 de agosto do ano passado: 38 no Espanhol, 14 na Liga dos Campeões, seis na Copa do Rei e no Mundial de Clubes, duas na Supercopa da Espanha e uma na Supercopa Europeia e na Copa Intercontinental. O PSG jogará sua 65ª partida na final do Mundial de Clubes, neste domingo, e o Chelsea, a 64ª. O campeão europeu abre a temporada de 15 a 17 de agosto, em Nantes, enquanto os ingleses estreiam no dia 17 de agosto diante do Crystal Palace.

"É sempre a mesma coisa para a La Liga", reclamou Courtois na quarta-feira. "A saúde dos jogadores está em jogo. Tudo bem se Tebas não gostar do Mundial de Clubes, mas ele existe e faz parte do calendário da Fifa. Estamos aqui competindo, e parece que este senhor só quer ser o foco", disse o goleiro belga.

Javier Tebas atacou o Real Madrid, com o qual colecionou atritos durante toda a temporada, e afirmou que o maior problema do clube merengue é buscar seu próprio caminho em vez de trabalhar coletivamente com a LaLiga. "Eles não entendem que somos uma liga enorme e que, se colaborarmos, será positivo para todos nós. Acreditam na Superliga e, para ter uma Superliga forte, trabalham por uma liga nacional fraca", acusou.