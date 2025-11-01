Swiatek e Rybakina vencem com facilidade no WTA Finals; Luisa Stefani estreia neste domingo Estadão Conteúdo 01.11.25 21h03 A vice-líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, e a sexta do mundo, a cazaque Elena Rybakina, venceram neste sábado, com facilidade, suas estreias no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada e que está sendo disputado em Riad, na Arábia Saudita. Campeã do torneio em 2023, Swiatek passou por Madison Keys por 6/1 e 6/2. ""Estou meio satisfeita. Principalmente com o meu saque e com a concentração geral. Estive concentrada do começo ao fim", afirmou a atual campeã de Wimbledon. Keys não atuava havia 68 dias, desde a eliminação na primeira rodada do US Open, e parecia fora de ritmo. A campeã do Aberto da Austrália disse que uma lesão atrapalhou seu segundo semestre. "Eu simplesmente continuei tentando jogar apesar da dor", disse. "Era uma daquelas coisas em que eu nunca conseguia estar 100%. A melhor decisão para jogar bem o Finais era tirar um tempo para me recuperar." No outro jogo do Grupo Serena, Rybakina passou por Amanda Anisimova, dos EUA, também em 2 sets (6/3 e 6/1). "Tentei ser agressiva na devolução. Estou muito feliz com a forma como joguei no geral e espero poder continuar sacando assim", afirmou Rybakina, que foi a oitava e última a garantir vaga no torneio. As duas melhores do grupo avançam às semifinais. LUISA STEFANI ESTREIA NESTE DOMINGO EM RIAD Representante do Brasil em Riad, Luisa Stefani estreia neste domingo no WTA Finals. Ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira enfrenta a dupla formada pela checa Katerina Siniakova e pela norte-americana Taylor Townsend. A checa é a líder do ranking mundial de duplas, e sua parceira a vice-líder, enquanto Luisa Stefani é a 16ª, e Babos, a 15ª. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA Finals Iga Swiatek Elena Rybakina Luisa Stefani COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 futebol Endrick no Leão? Após conversas, técnico fala sobre proposta de empréstimo ao Real Madrid As condições apresentadas ao camisa 9 merengue foram um diferencial em relação a outros clubes, como West Ham, que chegou a consultar o atleta no final da última temporada 31.10.25 17h28