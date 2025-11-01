Swiatek e Rybakina vencem com facilidade no WTA Finals; Luisa Stefani estreia neste domingo

A vice-líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, e a sexta do mundo, a cazaque Elena Rybakina, venceram neste sábado, com facilidade, suas estreias no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada e que está sendo disputado em Riad, na Arábia Saudita.

Campeã do torneio em 2023, Swiatek passou por Madison Keys por 6/1 e 6/2. ""Estou meio satisfeita. Principalmente com o meu saque e com a concentração geral. Estive concentrada do começo ao fim", afirmou a atual campeã de Wimbledon.

Keys não atuava havia 68 dias, desde a eliminação na primeira rodada do US Open, e parecia fora de ritmo. A campeã do Aberto da Austrália disse que uma lesão atrapalhou seu segundo semestre. "Eu simplesmente continuei tentando jogar apesar da dor", disse. "Era uma daquelas coisas em que eu nunca conseguia estar 100%. A melhor decisão para jogar bem o Finais era tirar um tempo para me recuperar."

No outro jogo do Grupo Serena, Rybakina passou por Amanda Anisimova, dos EUA, também em 2 sets (6/3 e 6/1). "Tentei ser agressiva na devolução. Estou muito feliz com a forma como joguei no geral e espero poder continuar sacando assim", afirmou Rybakina, que foi a oitava e última a garantir vaga no torneio. As duas melhores do grupo avançam às semifinais.

LUISA STEFANI ESTREIA NESTE DOMINGO EM RIAD Representante do Brasil em Riad, Luisa Stefani estreia neste domingo no WTA Finals. Ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira enfrenta a dupla formada pela checa Katerina Siniakova e pela norte-americana Taylor Townsend.

A checa é a líder do ranking mundial de duplas, e sua parceira a vice-líder, enquanto Luisa Stefani é a 16ª, e Babos, a 15ª.