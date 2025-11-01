Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Swiatek e Rybakina vencem com facilidade no WTA Finals; Luisa Stefani estreia neste domingo

Estadão Conteúdo

A vice-líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, e a sexta do mundo, a cazaque Elena Rybakina, venceram neste sábado, com facilidade, suas estreias no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada e que está sendo disputado em Riad, na Arábia Saudita.

Campeã do torneio em 2023, Swiatek passou por Madison Keys por 6/1 e 6/2. ""Estou meio satisfeita. Principalmente com o meu saque e com a concentração geral. Estive concentrada do começo ao fim", afirmou a atual campeã de Wimbledon.

Keys não atuava havia 68 dias, desde a eliminação na primeira rodada do US Open, e parecia fora de ritmo. A campeã do Aberto da Austrália disse que uma lesão atrapalhou seu segundo semestre. "Eu simplesmente continuei tentando jogar apesar da dor", disse. "Era uma daquelas coisas em que eu nunca conseguia estar 100%. A melhor decisão para jogar bem o Finais era tirar um tempo para me recuperar."

No outro jogo do Grupo Serena, Rybakina passou por Amanda Anisimova, dos EUA, também em 2 sets (6/3 e 6/1). "Tentei ser agressiva na devolução. Estou muito feliz com a forma como joguei no geral e espero poder continuar sacando assim", afirmou Rybakina, que foi a oitava e última a garantir vaga no torneio. As duas melhores do grupo avançam às semifinais.

LUISA STEFANI ESTREIA NESTE DOMINGO EM RIAD Representante do Brasil em Riad, Luisa Stefani estreia neste domingo no WTA Finals. Ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira enfrenta a dupla formada pela checa Katerina Siniakova e pela norte-americana Taylor Townsend.

A checa é a líder do ranking mundial de duplas, e sua parceira a vice-líder, enquanto Luisa Stefani é a 16ª, e Babos, a 15ª.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

WTA Finals

Iga Swiatek

Elena Rybakina

Luisa Stefani
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

FUTEBOL

Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C

O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais

31.10.25 22h15

Futebol

Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025

Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição.

31.10.25 17h41

RECOMEÇO

Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México

Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil

31.10.25 16h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

01.11.25 7h00

VAGA GARANTIDA

Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição

Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B

31.10.25 22h31

futebol

Endrick no Leão? Após conversas, técnico fala sobre proposta de empréstimo ao Real Madrid

As condições apresentadas ao camisa 9 merengue foram um diferencial em relação a outros clubes, como West Ham, que chegou a consultar o atleta no final da última temporada

31.10.25 17h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda