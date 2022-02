Sport x Botafogo - PB: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (24/02) pela Copa do Nordeste

As equipes de Sport e Botafogo da Paraíba se enfrentam nesta quinta-feira (24/02). A partida é válida pela Copa do Nordeste 2022. O jogo está programado para começar às 21h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Sport x Botafogo - PB?

A partida entre Sport x Botafogo - PB pode ser assistida pelo streaming do Nordeste FC

Como Sport x Botafogo - PB chegam para o jogo?

Em caso de vitória, o Leão fica próximo de garantir a sua vaga nas quartas de final do Nordestão. E o Belo busca a vitória para conseguir um lugar no G4 da competição.

Ficha Técnica

Sport x Botafogo - PB

Copa do Nordeste

Data: 24/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior

Local: Ilha do Retiro, em Pernambuco

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino (Chico) e Sander; William Oliveira, Blas Cáceres e Everton Felipe; Luciano Juba, Jaderson e Rodrigão. Técnico: Gustavo Florentín. Esquema: 4-3-3.

Botafogo - PB: Luís Carlos; Sávio, Yanno, Paulo Vitor e Bruno Ré; Pablo, Adriano e Anderson Paraíba; Leilson, Nicolas e Coutinho. Técnico: Gerson Gusmão. Esquema: 4-3-3.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)