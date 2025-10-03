Capa Jornal Amazônia
Site revela preços de ingressos da Copa do Mundo e taxas de 15% cobradas pela Fifa

Estadão Conteúdo

A Fifa, entidade máxima do futebol, iniciou a comercialização dos primeiros ingressos disponíveis para a Copa do Mundo de 2026. Diferentemente de outras edições, em que os preços para as partidas eram fixos e divulgados de forma antecipada pela entidade, o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México coloca diversas barreiras para impedir a transparência aos torcedores. Além disso, ingressos da final podem chegar a US$ 6.370 (cerca de R$ 34 mil, na cotação atual).

Os preços foram revelados pelo site The Athletic, com base em uma lista compilada por um dos torcedores que teve acesso aos ingressos nessa primeira leva - em que a Fifa realizou sorteio entre os interessados. A média de preço nas partidas da fase de grupos varia entre US$ 200 e US$ 300 (R$ 1 mil e R$ 1,6 mil ). Além da decisão, em Nova Jersey, a partida de abertura (Cidade do México) e as semifinais (Dallas e Atlanta) oferecem os ingressos mais caros.

Esses preços, no entanto, estão sujeitos a variações. Em setembro, executivos da Fifa informaram que os ingressos mais baratos partiriam de US$ 60 (R$ 320), enquanto os mais caros, na decisão, chegariam aos valores praticados nessa primeira fase de vendas. Entretanto, todas as entradas estão sujeitas a alterações, com base na oferta e procura ao longo dos próximos meses.

Todos os ingressos de US$ 60 são restritos à fase de grupos e à categoria 4. Como é de costume, a Fifa cria uma subdivisão em cada um dos estádios, em quatro níveis - com o primeiro sendo o mais caro e os lugares mais "luxuosos" e exclusivos nos estádios. O bilhete de R$ 34 mil da decisão no Metlife Stadium é dessa categoria, por exemplo.

Os valores das entradas cresce progressivamente ao longo das fases seguintes da competição. Para as primeiras partidas no Canadá e nos Estados Unidos, os valores podem chegar a R$ 9,3 mil e R$ 14,6 mil, respectivamente. A média de valores cobrado na decisão, em Nova Jersey, é de R$ 21 mil. Além disso, esses primeiros ingressos estão com valores superiores àqueles que a organização da Copa estimava, ainda em 2018, entre R$ 112 e R$ 8,2 mil.

Nesse primeiro momento, os torcedores foram selecionados em sorteio, de forma aleatória, para ter a possibilidade de adquirir os tickets. Mais de 4,5 milhões de pessoas se inscreveram nessa fase. Em 27 de outubro, uma segunda fase de venda de ingressos será iniciada. Todas essas vendas ocorrem antes do sorteio, que ocorrerá em Las Vegas, Nevada, em 5 de dezembro.

Ainda, a plataforma de revenda oficial da Fifa, lançada nesta quinta-feira, cobrará 15% aos torcedores, tanto do vendedor, quanto do comprador. As taxas são semelhantes a outras plataformas que já são utilizadas nos EUA para revenda de shows e entradas para eventos esportivos.

Os valores da final Copa do Mundo, nesse momento, se comparam com o Super Bowl, decisão da liga dos EUA de futebol americano, a National Football League (NFL).

