Sinner anuncia a volta de preparador físico demitido após caso de doping

O italiano Jannik Sinner anunciou nesta quarta-feira a volta do preparador físico Umberto Ferrara. A decisão, de acordo com o comunicado, visa a preparação do tenista para a disputa do Masters 1000 de Cincinnati e também o US Open. O profissional havia sido demitido em função do caso de doping que deixou o número um do mundo fora das quadras por três meses.

Nas redes sociais, a equipe do atual campeão de Wimbledon destacou a importância de Ferrara na evolução de Sinner e informa que a decisão foi tomada de comum acordo.

"Umberto desempenhou um papel importante no desenvolvimento de Jannik até agora e seu retorno reflete um foco renovado na continuidade e no desempenho do mais alto nível", diz parte do texto da postagem.

A polêmica envolvendo o doping de Sinner aconteceu em março do ano passado, quando o competidor testou positivo para clostebol. Em sua defesa, o italiano disse que a contaminação aconteceu por meio de uma massagem feita por um membro da sua equipe que usou um spray com a substância proibida.

Com a divulgação do episódio, o tenista demitiu Ferrara e o fisioterapeuta Giacomo Naldi. No desenrolar da polêmica, o líder do ranking cumpriu uma suspensão de três meses no início deste ano após fazer um acordo com a Agência Mundial de Antidoping (Wada).

Ferrara, que vinha trabalhando com o tenista Matteo Berretini, assume e vaga de Marco Panichi e já inicia os trabalhos físicos com Jannik Sinner de olho nos dois próximos torneios.