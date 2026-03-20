Shaquille O'Neal reflete sobre críticas a Neymar: 'Até Jordan e LeBron sofriam'

Shaquille O'Neal está no Brasil para se apresentar como DJ no Lollapalooza e não poderia estar mais à vontade. Admirador do País, o astro do basquete é fã do filme Cidade de Deus e de Neymar, sobre o qual falou em entrevista nesta sexta-feira.

Perguntado sobre as críticas que tem sofrido Neymar, fora de todas as cinco convocações do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Shaq afirmou que, quando jogava, usava a pressão como combustível, e deu conselhos ao atacante do Santos.

"O Neymar já ganhou uma Copa do Mundo?", perguntou o ex-pivô antes de dar a sua opinião, sem saber que o atacante não ganhou nenhuma das três edições que disputou da Copa.

"Todos podem receber críticas, mas ninguém pode me criticar mais do que eu critico a mim mesmo, especialmente quando você lê: 'Shaq fez 50 pontos e perdeu'. Você acha que eu não estou chateado com isso? Às vezes você tem que olhar a crítica e ver se tem alguma verdade nela. Na minha carreira algumas foram verdadeiras e outras sem noção. Eu usava como motivação", refletiu o ex-jogador de basquete, hoje com 54 anos, em evento organizado pela casa de aposta Sportingbet, patrocinadora do Palmeiras.

"E acho que Neymar faz o mesmo. Ele venceu campeonatos locais? Mas não venceu a Copa do Mundo? Entendi, já venceu muitos campeonatos, mas precisa vencer a Copa do Mundo. Tenho certeza que as pessoas estão falando sobre ele, espero que ele veja isso, use as críticas como motivação e consiga alcançar esse objetivo", continuou o tetracampeão da NBA.

"Quando você está nessa vida, sempre vai enfrentar críticas. Até o grande Michael Jordan, LeBron James, esses caras sofreram críticas. Isso faz parte do trabalho. Em algum momento você tem que ganhar títulos. E eu consegui fazer isso", seguiu.

O'Neal se apresentará no Lollapalooza como DJ Diesel, seu projeto artístico de música eletrônica. Inspirado por nomes como Steve Aoki e Skrillex, ele, sob a nova alcunha, lançou um único álbum em 2023, o GORILLA WARFARE. À vontade na entrevista, repetiu algumas vezes que ama o Brasil, o povo brasileiro e a cultura do País que visita pela segunda vez.

Caminhei pela cidade, fui a um restaurante local ontem, tirei fotos com fãs, com crianças. Sou muito respeitado aqui. Os brasileiros têm sido muito hospitaleiros comigo. Amo o País e o povo daqui."

A primeira vez do astro no Brasil foi em 1997, quando quebrou a tabela de basquete na Vila Olímpica da Mangueira, no Rio de Janeiro, na primeira enterrada. Cercado por seguranças, Shaq deixou o local às pressas após o incidente em uma limusine, e foi criticado pelo comportamento.

O ex-pivô de 2,16m se divertiu ao ver a reportagem com a enterrada que destruiu a tabela e pediu desculpa a uma jovem que se revoltou com o episódio à época. Ele assinou uma nova tabela que será instalada em uma das quadras a ser revitalizada em São Paulo, com investimento da Sportingbet.

Shaq respondeu sem hesitar que Michael Jordan, para ele, é o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Também afirmou que admira o basquete europeu e citou qualidades de Leandrinho e Anderson Varejão, jogadores que foram bem-sucedidos na NBA, para exaltar o basquete brasileiro.

"Posso dizer que os jogadores brasileiros são durões. Sei que eles são implacáveis e que encaram todos os desafios de frente. Sempre ouvi falar do Oscar Schmidt, todos nós queríamos vê-lo jogar".