Sete de Setembro-PE x Náutico: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/02)

As equipes do Sete de Setembro-PE e Náutico jogam nesta terça-feira (01/02), a segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio Marco Antônio Maciel, conhecido como Gigante do Agreste, em Garanhuns, Pernambuco. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Sete de Setembro-PE x Náutico?

A partida Sete de Setembro-PE x Náutico pode ser assistida ao vivo pelo canal Premiere.

Como Sete de Setembro-PE x Náutico chegam para o jogo?

O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Náutico. O Sete de Setembro jogou 10 jogos seguido em casa sem ganhar, mas apesar disso, não sofre gols há 3 jogos consecutivos. Durante os últimos 7 jogos, o Sete de Setembro não ganhou nenhum , houve 1 empate e o Náutico ganhou 6 vezes. A diferença de gols é 16-8 a favor do Náutico.

FICHA TÉCNICA

SETE DE SETEMBRO-PE X NÁUTICO

CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE 2022

Local: Estádio Marco Antônio Maciel, em Garanhuns, Pernambuco.

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2022, às 19h

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Sete de Setembro-PE - Saulo; Rony, Gustavo, Silvio Carrasco e Pantico; Anderson Recife, Cloves, Anderson São João e Nego de Brejão; Rogger e Edson Pernambuco. TÉCNICO: Ederson Araújo

Náutico - Lucas Perri; Hereda, Carlão, Camutanga e Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney e Juninho Carpina, Ewandro, Leandro Carvalho e Robinho. TÉCNICO: Hélio dos Anjos.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)