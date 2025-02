Sem transmissão na TV, Paysandu leva mais de 5 mil torcedores à Curuzu no jogo contra o Manaus; veja

O Paysandu amargou um empate sem gols com o Manaus-AM na noite da última quinta-feira (13), na Curuzu. Para o duelo, o Papão não conseguiu levar um grande público para o estádio. Ao todo, foram pouco mais de 5 mil torcedores presentes para a partida.

Conforme o Boletim Financeiro do jogo, apenas 5.655 torcedores foram apoiar o time na Curuzu. Deste total, 3.898 eram pagantes e 1.757 com gratuidade. Para o duelo, os ingressos custavam R$ 50 para a arquibancada e R$ 200 para a cadeira.

Com isso, o Paysandu arrecadou um total de R$ 125.300,00. No entanto, o clube precisou desembolsar R$ 55.587,71 em despesas com o jogo e vai receber um total de R$ 69.712,29 como lucro. Havia uma expectativa de um bom público, já que a Confederação Brasileira (CBF), não autorizou a transmissão por vídeo do confronto. Contudo, o cenário foi outro.

Apesar do público tímido, a renda do time bicolor foi maior no duelo contra o Manaus do que na partida com o Porto Velho-RO, nas oitavas de final da Copa Verde. Na ocasião, 5.090 torcedores estiveram presentes na Curuzu, sendo 3.442 pagantes e 1.648 com gratuidade. Na abertura do Parazão, o Bicola levou mais de 8 mil fiéis ao estádio.

Em casa, os torcedores que foram acompanhar a partida tiveram que enfrentar muita chuva e viram o Papão ter muito volume, mas pecar pela falta de efetividade nas finalizações. Com isso, o jogo terminou empatado por 0 a 0, com um gosto amargo para os bicolores, que poderiam ter saído na frente no duelo.

Agora, o Paysandu se prepara para encarar o Gavião do Norte na quarta-feira (26), na Arena da Amazônia, casa do adversário. Se passar, o Papão vai chegar à semifinal do torneio.

Mas, antes disso, o Bicola tem compromisso no Parazão. Sem vencer há dois jogos no campeonato, o clube vai encarar o Independente na próxima segunda-feira (17), às 20h, na Curuzu. O duelo é válido pela sexta rodada da competição.