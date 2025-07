São Paulo renova empréstimo de Marcos Antônio até 2026 e mantém opção de compra

O São Paulo confirmou nesta terça-feira a permanência do volante Marcos Antônio por mais uma temporada. O jogador de 25 anos, que pertence à Lazio, da Itália, teve seu empréstimo renovado até 30 de junho de 2026. O novo acordo mantém a opção de compra ao fim do vínculo, com valor estipulado em cerca de R$ 25 milhões, a serem pagos em parcelas, caso o clube decida exercer a cláusula.

A renovação foi articulada nas últimas semanas, diante da impossibilidade financeira do São Paulo em adquirir o atleta em definitivo neste momento. O primeiro contrato de empréstimo se encerrava em 30 de junho, e a negociação foi concluída a tempo de evitar a interrupção do vínculo.

Contratado em julho do ano passado, Marcos Antônio chegou ao clube tricolor após passagem pelo PAOK, da Grécia, onde foi campeão nacional. Desde então, ganhou espaço e, nesta temporada, tem sido presença constante entre os titulares. Em 2025, o meio-campista soma 18 partidas e duas assistências. No ano anterior, participou de 14 jogos.

A trajetória recente do volante inclui ainda uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, sofrida diante do Grêmio em maio. A expectativa é que ganhe novas oportunidades sob o comando do técnico Hernán Crespo, que vem conduzindo os ajustes no time durante a pausa para o Mundial de Clubes.

O São Paulo ocupa atualmente a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos, e voltará a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20h, no estádio Cícero de Souza Marques.