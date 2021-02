São Paulo não ganha no Morumbi há dois meses e tenta quebrar o jejum

O São Paulo tenta quebrar um jejum de dois meses sem vencer no Morumbi, no clássico diante do Palmeiras, nesta sexta-feira (19), às 21h30, pelo duelo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Tricolor no estádio foi dia 16 de dezembro contra o Atlético-MG, por 3 a 0, com gols de Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró. De lá para cá, foram cinco jogos, com três empates e duas derrotas, o que comprometeu na campanha da equipe no Brasileirão.

Depois da vitória contra o Galo, o Tricolor empatou contra o Grêmio pela Copa do Brasil (0x0), perdeu para o Santos (0x1), foi goleado pelo Inter (1x5) e empatou diante de Ceará e Coritiba, ambos por 1x1. Antes disso, o time chegou a ficar 13 jogos sem perder em casa, com nove vitórias e quatro empates.

Os maus resultados em casa tiveram consequências imprescindíveis na temporada. A começar pelo ataque ao ônibus que levava a delegação são-paulina antes do jogo diante do Coritiba. Logo depois, a demissão de Fernando Diniz, que perdeu a liderança do Brasileirão muito por conta dos maus resultados jogando no Morumbi.

Além do Choque-Rei, o São Paulo tem pela frente no Morumbi, o Flamengo, dia 25, pela última rodada do Campeonato Brasileiro para tentar quebrar, quem sabe, o jejum de vitórias em sua casa.

VEJA OS ÚLTIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO MORUMBISão Paulo 1-1 Ceará - Brasileirão 2020 São Paulo 1-1 Coritiba - Brasileirão 2020 São Paulo 1-5 Internacional - Brasileirão 2020São Paulo 0-1 Santos - Brasileirão 2020 São Paulo 0-0 Grêmio - Copa do Brasil 2020