São Paulo mostra mais futebol, mas é derrotado pela LDU e terá de virar no MorumBis Estadão Conteúdo 18.09.25 21h18 O São Paulo deixa o Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, com uma desvantagem de 2 a 0 contra a LDU pelas quartas de final da Libertadores. Os tricolores precisarão vencer na volta por três gols de diferença para avançar ainda nos 90 minutos. Se houver empate no agregado, a disputa vai para os pênaltis. O time brasileiro até esboçou um vigor no começo da partida, mas sofreu com o gol de Bryan Ramírez aos 14 minutos e perdeu a tranquilidade para fazer seu jogo. Faltou ao time de Crespo uma saída mais qualificada entre meio de campo e ataque. A volta do intervalo recuperou o time, que pressionou e levou perigo. Porém, novamente quando era melhor, viu a LDU marcar, com Michael Estrada, e não conseguiu ser eficaz. A partida de volta está prevista para quinta-feira, dia 25, às 19h (de Brasília), no MorumBis. Antes disso, o São Paulo visita o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, no domingo. No mesmo dia, a LDU recebe a Universidad Católica pelo Campeonato Equatoriano. Apesar da altitude, que impediu Ferreirinha de começar como titular por sentir-se mal, o São Paulo não iniciou com a reprodução da postura defensiva que teve nas oitavas de final, quando visitou o Atlético Nacional. O time de Crespo evitou correr atrás do adversário, dosava o ritmo, trocando passes e tentou não deixava a LDU tomar as ações. Com 10 minutos, a equipe tinha 63% de posse de bola. Mas bastou uma chegada dos donos da casa para a LDU abrir o placar. O lateral-direito Gian Franco Allala inverteu o jogo com belo lançamento, encontrando Bryan Ramírez nas costas de Cédric. De primeira, o craque equatoriano marcou. O gol afetou a produção são-paulina. O time não conseguia mais trocar passes com qualidade na transição para o ataque. Era a LDU que tinha mais paciência e se impunha nos espaços do campo. Quando tinha a bola, o São Paulo não tirava o melhor da qualidade dos três volantes, distantes de Luciano e Rigoni. Faltava um articulador que conectasse os setores, como Lucas ou Oscar, ambos em recuperação de lesões. Na defesa, mesmo com a LDU criando boas jogadas, os são-paulinos sabiam sofrer para segurar a pressão. Apenas aos 44 minutos, o time paulista conseguiu desenvolver algo. O chutão de Rafael encontrou Enzo Díaz, que tabelou com Rigoni. O lateral cruzou para Luciano chutar de bicicleta para fora. Ainda era pouco. O ritmo voltou com o time tricolor do intervalo. Maílton entrou no lugar de Cédric. Luciano chegou a ter uma chance após driblar o goleiro Gonzalo Valle e chutar em cima de outro defensor, mas foi marcado impedimento. O camisa 10 recebeu em condição legal pouco depois, mas virou para chutar sem olhar o posicionamento do goleiro, e Valle mandou para escanteio. Depois, Rigoni teve chance e chutou por cima. O São Paulo voltava de fato para o jogo após o apagão do primeiro tempo. Crespo tentou melhorar as chegadas, com Ferreirinha e Rodriguinho. Foi Marcos Antônio que quase marcou, com chute de fora da área. Valle salvou com as pontas dos dedos. Novamente, porém, a LDU marcou quando o São Paulo era melhor. Ferraresi passou para Pablo Maia, que errou o domínio e entregou a bola aos adversários. Michael Estrada bateu cruzado e ampliou. Ele entrou apenas porque Alejandro Cabeza, que tinha ingressado antes, sentiu lesão após 13 minutos em campo. Desta vez, o São Paulo não se abalou como na primeira etapa. Ferreirinha foi crucial para manter o time com chances no ataque. Já aos 42 minutos, ele criou outra ótima oportunidade, mas Luciano chutou em cima do goleiro. A LDU não tinha mais interesse em jogar. Ainda assim, o São Paulo vacilava e deu chances aos equatorianos. Estrada roubou a bola de Arboleda no ataque e poderia fazer o terceiro, mas Rafael defendeu; A derrota põe fim à maior invencibilidade do São Paulo na Libertadores. Eram 17 jogos sem perder. O último revés havia sido em 4 de abril de 2024, contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina, por 2 a 1. A série tinha nove vitórias e oito empates. FICHA TÉCNICA LDU 2 X 0 SÃO PAULO LDU - Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; José Quintero (Josué Cuero), Fernando Cornejo (Kevin Minda), Carlos Gruezo e Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastrán), Gabriel Villamíl e Jeison Medina (Alejandro Cabeza) (Michael Estrada). Técnico: Tiago Nunes. SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares (Maílton), Marcos Antônio, Bobadilla (Rodriguinho), Pablo Maia e Enzo Díaz; Luciano e Rigoni (Ferreirinha). Técnico: Hernán Crespo. GOLS - Bryan Ramírez, aos 14 minutos do primeiro tempo e Michael Estrada, aos 32 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Leonel Quiñónez e Gabriel Villamíl (LDU); Arboleda (São Paulo). ÁRBITRO - Yael Falcón (ARG). PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. 