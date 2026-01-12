São Paulo acerta o retorno do zagueiro Dória e jogador assina contrato até 2027 Estadão Conteúdo 12.01.26 12h02 O São Paulo anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação do zagueiro Dória. O jogador, que estava no Atlas, do México, desembarca no Morumbi com um vínculo assinado até 31 de dezembro de 2027 com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Aos 31 anos, o defensor de 31 anos chega ao clube em meio ao caos político que tomou conta do noticiário são-paulino nas últimas semanas. Revelado pelo Botafogo, essa vai ser a segunda passagem do atleta pelo clube. Em 2015, quando defendia o Olympique de Marselha, ele chegou por empréstimo, fez 18 jogos e marcou dois gols. "Estou muito feliz de poder voltar para o São Paulo. Sinto como se fosse uma volta para casa mesmo. Agradeço pelo apoio que recebi da torcida pelas redes sociais, e também pelo carinho em 2015 na minha primeira passagem. Vou trabalhar muito para ajudar o São Paulo", afirmou Dória em entrevista ao site oficial do clube. Julio Casares, presidente do clube, considera a chegada do reforço como uma importante opção para o técnico argentino Hernán Crespo montar o sistema defensivo. "A chegada do Dória, um zagueiro canhoto, supre uma necessidade que tínhamos no elenco para a nossa defesa. Em uma temporada com muitos jogos próximos uns dos outros, esta contratação vai nos ajudar muito. Não estamos parados. O nosso trabalho de busca de reforços para esta temporada segue com foco total no que o time precisa", disse. Após um 2025 onde esteve longe de brigar por títulos, o São Paulo inicia o ano já com um resultado negativo em seu primeiro jogo oficial. Neste domingo, a equipe sofreu uma derrota de 3 a 0 para o Mirassol fora de casa e agora busca a reabilitação de forma imediata neste meio de semana. Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, a equipe tricolor encara o São Bernardo, na quinta-feira, no MorumBis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Doria Doria retorno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 410 de BELÉM Tuna Luso parabeniza Belém e destaca tradição e resistência do clube na cidade Equipe foi fundada na capital paraense há 123 anos, sendo a mais antiga em atividade da cidade 12.01.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 GINÁSIO MANGUEIRINHO Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará 12.01.26 9h00