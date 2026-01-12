São Paulo acerta o retorno do zagueiro Dória e jogador assina contrato até 2027

O São Paulo anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação do zagueiro Dória. O jogador, que estava no Atlas, do México, desembarca no Morumbi com um vínculo assinado até 31 de dezembro de 2027 com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Aos 31 anos, o defensor de 31 anos chega ao clube em meio ao caos político que tomou conta do noticiário são-paulino nas últimas semanas. Revelado pelo Botafogo, essa vai ser a segunda passagem do atleta pelo clube. Em 2015, quando defendia o Olympique de Marselha, ele chegou por empréstimo, fez 18 jogos e marcou dois gols.

"Estou muito feliz de poder voltar para o São Paulo. Sinto como se fosse uma volta para casa mesmo. Agradeço pelo apoio que recebi da torcida pelas redes sociais, e também pelo carinho em 2015 na minha primeira passagem. Vou trabalhar muito para ajudar o São Paulo", afirmou Dória em entrevista ao site oficial do clube.

Julio Casares, presidente do clube, considera a chegada do reforço como uma importante opção para o técnico argentino Hernán Crespo montar o sistema defensivo.

"A chegada do Dória, um zagueiro canhoto, supre uma necessidade que tínhamos no elenco para a nossa defesa. Em uma temporada com muitos jogos próximos uns dos outros, esta contratação vai nos ajudar muito. Não estamos parados. O nosso trabalho de busca de reforços para esta temporada segue com foco total no que o time precisa", disse.

Após um 2025 onde esteve longe de brigar por títulos, o São Paulo inicia o ano já com um resultado negativo em seu primeiro jogo oficial. Neste domingo, a equipe sofreu uma derrota de 3 a 0 para o Mirassol fora de casa e agora busca a reabilitação de forma imediata neste meio de semana. Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, a equipe tricolor encara o São Bernardo, na quinta-feira, no MorumBis.