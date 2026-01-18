São Bernardo sai na frente, mas fica no empate com Noroeste pelo Campeonato Paulista Estadão Conteúdo 18.01.26 18h57 O São Bernardo perdeu a chance de voltar a vencer no Paulistão neste domingo (18). Depois de sair na frente no placar, acabou empatando com o Noroeste, por 1 a 1, no estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista, em duelo válido pela terceira rodada da primeira fase do estadual. João Paulo marcou para o time da casa e Carlão descontou. O duelo começou bastante estudado, mas mesmo assim em bela trama, o São Bernardo conseguiu abrir o placar logo aos 12 minutos. João Paulo arriscou de fora da área e marcou um bonito gol. Porém, no primeiro momento, o árbitro invalidou o lance, por conta de uma bola no braço no começo da jogada. Mas, após análise do VAR, o gol foi confirmado. A partir daí, o Noroeste se lançou ao ataque em busca do empate, mas acabou dando mais liberdade ao adversário. Mas, mesmo assim foi o time visitante que criou uma boa chance de empatar com Sánchez, em chute defendido por Alex Alvez. Por isso, o duelo foi para o intervalo com vitória parcial do São Bernardo. Na volta do intervalo, a blitz do Noroeste continuou e depois de tanta insistência, chegou ao gol de empate. Aos nove, Carlão foi lançado na área e quando foi chutar, acabou derrubado por Helder na área. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Carlão foi para a cobrança e não desperdiçou. Nos minutos finais, o duelo voltou a ganhar intensidade com as duas equipes indo em busca da vitória. Alex Alves teve que trabalhar para afastar um chute de Diego Mathias. Depois aos 43, foi a vez de Hugo Sanches ter a chance para o São Bernardo em cobrança de falta, mas Luiz Daniel espalmou para fora. Por isso, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (21) para a disputa da quarta rodada do Paulistão. O Noroeste recebe o Capivariano, no estádio Alfredo de Castilho, às 19h. Mais tarde, às 21h30, o São Bernardo visita a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. FICHA TÉCNICA SÃO BERNARDO 1 X 1 NOROESTE SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches, Wellington Manzoli, Hélder e Pará; Foguinho (Marcão Silva), Romisson e João Paulo (Pedrinho); Victor Andrade (Pedro Vitor), Felipe Garcia (Neto Costa) e Echaporã (Fabrício Daniel). Técnico: Ricardo Catalã. NOROESTE - Luiz Daniel; Carlinhos, Maycon e Pedro Carrerete; Jhonny, Léo Sena (Denner), Cristiano (Lucas Cunha), Sánchez (Leocovick) e Thiago Lopes (Marlyson); Pedro Felipe (Diego Mathias) e Carlão. Técnico: Guilherme Alves. ÁRBITRO - Guilherme Maciel da Silva e Rosário. GOLS - João Paulo, aos 12, do primeiro tempo e Carlão, aos 11 minutos, do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Foguinho e Hugo Sanches (São Bernardo) e Carlão, Pedro Carrerete e Pedro Felipe (Noroeste). PÚBLICO - Não disponível. RENDA - Não disponível. LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). 