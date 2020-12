Santos sai na frente do Grêmio fora de casa, mas pênalti no fim garante empate pela Libertadores

Os primeiros 90 minutos do duelo entre Grêmio e Santos, pelas quartas de final da Libertadores, ficou empatado. Embora o Peixe tenha saído na frente do placar, ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, com Kaio Jorge, um pênalti no último lance do jogo garantiu a igualdade do marcador.

O Alvinegro Praiano foi superior no primeiro tempo, marcando em cima a faixa central do gramado e saindo na frente, mas o Tricolor Gaúcho cresceu na etapa final e viu Diego Souza converter a penalidade que garantiu o 1 a 1.

SOTELDO FORA

O Santos foi surpreendido negativamente poucas horas antes da bola rolar, quando o clube recebeu o diagnostico positivo para o coronavírus do atacante Soteldo, que, embora tenha resultado negativo antes da viagem a Porto Alegre, amanheceu com sintomas da doença e foi submetido a um novo exame, que dessa vez confirmou a enfermidade e tirou um dos principais jogadores do Peixe.

PRIMEIRO TEMPO PEGADO

O primeiro tempo de Grêmio e Santos, em Porto Alegre, foi bastante truncado, principalmente na faixa central do gramado. Com a ausência de Soteldo, Cuca optou por compor o meio-campo com Sandry como primeiro volante e a dupla Diego Pituca e Jobson saindo mais para o jogo. Com menos de 10 minutos de jogo, os dois volantes gremistas foram amarelados, com Maicon e Matheus Henrique. Com o tempo, o Peixe também cometeu algumas faltas e viu os seus atletas recebendo cartões amarelos. Ainda assim, os meias santistas levaram a melhor contra os da equipe gaúcha, evitando subidas e aproximações ofensivas de um Grêmio que não acertou a meta do goleiro John em toda a etapa inicial.

PEIXE É OPORTUNISTA

Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Santos abriu o placar. Após cobrança de arremesso lateral, Pará cruzou para o meio da área, o goleiro Vanderlei saiu mal do gol, afastou parcialmente, mas deixou a meta desguarnecida. No rebote, Felipe Jonatan tocou de cabeça na altura da marca do pênalti e Kaio Jorge desviou para o gol.

VAR SALVA O GRÊMIO

Minutos após ficar atrás do placar, o Grêmio quase fica em inferioridade em número de jogadores, isso porque aos 38 minutos da etapa inicial o meia Pinares foi expulso após uma dividida com Diego Pituca no meio-campo. O árbitro Juan Benitez, em cima do lance, expulsou o atleta do Tricolor, mas após consultar o monitor do VAR voltou atrás da decisão, e não só anulou o cartão vermelho, como amarelou Pituca, que no lance pisou no tornozelo de Pinares.

JOHN APARECE

Precisando do resultado, o Grêmio foi para cima na segunda etapa, e principalmente após os 20 minutos da etapa final, deu trabalho ao goleiro John, na maioria das vezes em lances de bola parada, como em uma cobrança de falta cobrada pelo zagueiro David Braz. O Tricolor Gaúcho também criou chances em jogadas áreas, após cobranças de escanteio.

JEAN MOTA NÃO MATA O JOGO

Próximo ao fim da partida, o Santos teve a oportunidade de definir o marcador, após Madson puxar um contra-ataque, cruzando para Jean Mota sozinho segundo pau, mas o meia, que saiu do banco de reservas cabeceou para fora.

QUEM NÃO FAZ...

...toma. O Santos viu a vitória escapar pelos dedos no último lance do jogo, quando o volante Vinicius Balieiro cortou com o braço um cruzamento vindo pelo lado direito. A arbitragem precisou do VAR para confirmar a penalidade, que foi batida e convertida pelo atacante Diego Souza, dando números finais a partida.

FICHA TÉCNICAGRÊMIO 1 X 1 SANTOS

Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Data e horário: 09 de dezembro de 2020, às 19h15 (horário de Brasília)Árbitro: Juan Benitez (PAR)Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)Árbitro de vídeo: Eber Aquino (PAR)Público e renda: Portões fechadosGols: 0-1 Felipe Jonatan (35'/1T)Cartões amarelos: Maicon, Diogo Barbosa e Matheus Henrique (Grêmio); Jobson, Sandry e Luan Peres (Santos)Cartão vermelho: Diego Pituca

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz (Churín, 43'/2T), Geromel, Kanneman (David Braz, intervalo) e Diogo Barbosa; Maicon (Darlan, 20'/2T), Matheus Henrique e Pinares (Everton, 33'/2T); Pepê, Diego Souza e Luiz Fernando (Ferreira, 20'/2T). Técnico: Renato Portaluppi.

SANTOS: John; Pará (Jean Mota, 40'/2T), Lucas Verissímo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson (Alison, 13'/2T) e Sandry (Vinicius Balieiro, 39'/2T); Marinho (Bruno Marques, 39'/2T), Kaio Jorge (Madson, 32'/2T) e Lucas Braga. Técnico: Cuca.