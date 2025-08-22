Santos faz reestruturação no departamento de futebol após anunciar Vojvoda como treinador Estadão Conteúdo 22.08.25 13h17 A nova era iniciada na Vila Belmiro com a chegada do argentino Juan Pablo Vojvoda para o cargo de treinador provocou mudanças no departamento de futebol do clube. Dentro desse cronograma de reestruturação, a diretoria encaminhou novas funções para os profissionais que integraram a comissão técnica do ex-treinador Cleber Xavier, demitido após a derrota de 6 a 0 para o Vasco. Nesta "dança das cadeiras", Matheus Bachi, filho de Tite, assume agora a condição de auxiliar fixo da equipe, enquanto César Sampaio vai atuar como coordenador técnico. Completando as alterações, Fábio Mahseredjian será o novo coordenador de performance do elenco profissional. O sub-20 também terá novidades. O treinador Maurício Copertino deixa a função e dará lugar a Vinícius Marques, que estava na comissão técnica do time principal. Ele passa a comandar a equipe e terá como auxiliar Matheus Vasquez, que também será responsável pela transição dos jovens da base para o elenco principal. Esses profissionais vão ter a companhia da nova comissão técnica que será liderada por Juan Pablo Vojvoda. Junto com o argentino, chegam os auxiliares Nahuel Martinez e Gaston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues. Apenas o treinador Cleber Xavier foi demitido no domingo passado, poucas horas após a histórica goleada do Vasco por 6 a 0, no MorumBis, em São Paulo. No próximo domingo, diante do Bahia, em Salvador, o time paulista será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, que vem comandando os treinos do Santos desde o início da semana. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Santos figura na 15ª colocação, contabiliza 21 pontos e tem somente dois a mais do que o Vitória (19), primeiro time que compõe a zona do rebaixamento da competição nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos departamento de futebol reestruturação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51