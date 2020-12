Santos é condenado a pagar R$ 18 mi ao Barcelona por não notificar preferência por Gabigol

O Santos, que não vive uma situação financeira delicada, será alvo de uma nova dívida, dessa vez ao Barcelona (ESP). A equipe catalã venceu o Peixe na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e cobra 2,9 milhões de euros (R$ 17,9 milhões) pela não notificação de preferência pelo atacante Gabigol, quando negociado com a Inter de Milão (ITA), em 2016.

A informação foi inicialmente publicada pelo jornal italiano Cadena Ser.

Em 2013, quando o Alvinegro Praiano negociou o atacante Neymar com o Barcelona, foi incluso no negócio a preferência dos europeus em uma futura venda de Gabriel. Esse mecanismo não garante a prioridade na compra do clube que a obtém, mas o direito de fazer uma contraproposta, caso outro club apareça como interessado. No entanto, o Barcelona alega que o Santos não o procurou quando a Internazionale abriu negociações pela compra do atleta que atualmente defende o Flamengo.

A atuação de Gabriel Barbosa no futebol europeu foi apagada. Na Inter de Milão ele pouco jogou, foi emprestado para o Benfica (POR) onde teve novo desempenho apagado e acumulou polêmicas, até voltar ao Peixe, em 2018, por empréstimo. Em 2019, foi cedido pelos italianos ao Flamengo, que adquiriu o jogador em definitivo no início desta temporada.