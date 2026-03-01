Santos confirma Elano como gerente da base e reforça aposta em ex-jogadores

O Santos oficializou neste domingo o retorno de Elano Blumer à Vila Belmiro. Ídolo do clube como jogador, o ex-meia assume agora o cargo de gerente de futebol de base, reforçando a estratégia da diretoria de apostar em nomes identificados com a história do Peixe para comandar a formação de talentos.

Elano chega após passagem como coordenador técnico do Guarani e traz no currículo experiências como auxiliar e treinador interino do próprio Santos, além de trabalhos fora do país. Dentro do clube, ele também participou da transição de jovens para o elenco principal, caso de Rodrygo, promovido em 2017 durante sua atuação na comissão técnica.

Revelado pelo Santos no início dos anos 2000, Elano foi um dos expoentes da geração que conquistou os títulos brasileiros de 2002 e 2004. Em 2011, voltou ao clube e integrou o elenco campeão da Libertadores ao lado de Neymar. Encerrou a carreira em 2016, novamente vestindo a camisa alvinegra, com dois títulos paulistas no currículo.

"É uma alegria gigantesca estar retornando pra casa, agora em uma missão diferente. O Santos Futebol Clube representa muito em minha vida. O Santos sempre teve em seu DNA a formação de base e eu volto muito preparado para ajudar a formar esses talentos. Com muita alegria, orgulho, sinceridade, transparência e trabalho árduo, para que a gente possa revelar ainda mais jogadores para nosso amado Santos Futebol Clube", afirmou.

Elano trabalhará ao lado do coordenador técnico Rodrigão, também ex-atleta do clube, em um departamento chefiado por José Renato Quaresma. A base santista ainda conta com nomes como Léo e César Sampaio no suporte à integração dos jovens ao elenco principal.