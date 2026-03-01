Santos confirma Elano como gerente da base e reforça aposta em ex-jogadores Estadão Conteúdo 01.03.26 12h12 O Santos oficializou neste domingo o retorno de Elano Blumer à Vila Belmiro. Ídolo do clube como jogador, o ex-meia assume agora o cargo de gerente de futebol de base, reforçando a estratégia da diretoria de apostar em nomes identificados com a história do Peixe para comandar a formação de talentos. Elano chega após passagem como coordenador técnico do Guarani e traz no currículo experiências como auxiliar e treinador interino do próprio Santos, além de trabalhos fora do país. Dentro do clube, ele também participou da transição de jovens para o elenco principal, caso de Rodrygo, promovido em 2017 durante sua atuação na comissão técnica. Revelado pelo Santos no início dos anos 2000, Elano foi um dos expoentes da geração que conquistou os títulos brasileiros de 2002 e 2004. Em 2011, voltou ao clube e integrou o elenco campeão da Libertadores ao lado de Neymar. Encerrou a carreira em 2016, novamente vestindo a camisa alvinegra, com dois títulos paulistas no currículo. "É uma alegria gigantesca estar retornando pra casa, agora em uma missão diferente. O Santos Futebol Clube representa muito em minha vida. O Santos sempre teve em seu DNA a formação de base e eu volto muito preparado para ajudar a formar esses talentos. Com muita alegria, orgulho, sinceridade, transparência e trabalho árduo, para que a gente possa revelar ainda mais jogadores para nosso amado Santos Futebol Clube", afirmou. Elano trabalhará ao lado do coordenador técnico Rodrigão, também ex-atleta do clube, em um departamento chefiado por José Renato Quaresma. A base santista ainda conta com nomes como Léo e César Sampaio no suporte à integração dos jovens ao elenco principal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Elano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Um título a ser decidido na atitude 01.03.26 8h00 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' 01.03.26 8h00 MAIS ESPORTES All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira 01.03.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 01.03.26 7h00 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00