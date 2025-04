Santos busca virada mas cede empate no fim para o Bahia e segue sem vencer no Brasileiro

Em um jogo cheio de alternativas, o Santos acabou desperdiçando a chance de conseguir a primeira vitória no Brasileiro ao ceder o empate de 2 a 2 para o Bahia com um gol de Luciano Juba nos acréscimos, na noite deste domingo, na Vila Belmiro.

Ainda sem Neymar e com um time que sofre com as oscilações durante a partida, o Santos levou um susto, conseguiu reagir e voltou a falhar no momento decisivo. A bobeada irritou a torcida que vaiou bastante o time insatisfeita com o resultado.

Na classificação, as duas equipes aparecem na parte debaixo da tabela. Com uma derrota e um empate, o Santos é 16º, com um ponto. O Bahia, que empatou os dois confrontos, contabiliza dois pontos e figura como 13º na classificação.

No histórico da partida, o Bahia saiu na frente com um gol de Erick, Thaciano e Diego Pituca viraram o confronto para os anfitriões, mas Luciano Juba acabou deixando a sua marca nas redes no empate de quatro gols.

O Santos iniciou a partida de maneira intensa, criou boas chances de gol nos primeiros minutos e causou bastante desconforto aos defensores do Bahia desde o campo de defesa. Acuado em seu campo, os visitantes apostaram em um bloqueio à frente da área e ficaram à espera de um contra-ataque para poder surpreender o time santista.

E a estratégia do técnico Rogério Ceni acabou dando certo ainda no primeiro tempo. Em uma bola lançada, Willian José descolou um passe para Luciano Juba que rapidamente acionou Erick nas costas da defesa do Santos. Ele entrou com liberdade, driblou Gabriel Brazão e estufou a rede para fazer 1 a 0 aos 16 minutos.

O gol mudou completamente o cenário da partida. A organização tática deu lugar à precipitação e os anfitriões começaram a se perder em campo. Na base da superação, Guilherme ainda teve a chance do empate, mas a melhor oportunidade dos primeiros 45 minutos foi do Bahia.

Em belo passe de Ademir, Erick de desvencilhou da marcação, ficou em condições de fazer o segundo gol, mas acabou carimbando a trave 42 minutos, dando um grande susto nos torcedores que já se impacientavam na Vila Belmiro.

Vaiado na saída para o intervalo, a equipe santista voltou determinada, pressionou o Bahia desde o início e chegou ao empate antes dos cinco minutos. Soteldo cruzou, Thaciano ajeitou de peito para Guilherme na área, pegou a sobra no lance e finalizou de pé esquerdo para empatar.

A igualdade transformou a Vila em um caldeirão e a equipe comandada por Caixinha aproveitou o embalo. O Santos se manteve no ataque e conquistou a virada na base da insistência. Guilherme caiu pela esquerda, achou um espaço e fez o cruzamento. A zaga do Bahia fez o corte para o centro da área e Diego Pituca, de primeira, chutou de esquerda. Quando a vitória parecia definida, Luciano Juba, nos acréscimos, marcou e definiu o empate de 2 a 2.

Na próxima rodada, o Bahia recebe o Mirassol em Salvador, enquanto o Santos busca a sua primeira vitória em visita ao Fluminense, no Rio

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 X 2 BAHIA

SANTOS - Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Barreal (Thaciano); Rolheiser (Soteldo), Tiquinho Soares (David Washington) e Guilherme (Gabriel Veron). Técnico: Pedro Caixinha.

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Cauly), Erick e Rodrigo Nestor (Jean Lucas); Ademir, Willian (Lucho Rodríguez)José e Iago. Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Erick, aos 16 do primeiro tempo e Thaciano, aos 4 , Diego Pituca, aos 36 e Luciano Juba aos 48 da etapa final.

CARTÕES AMARELOS - João Schmidt, Gil (Santos); Caio Alexandre (Bahia).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - $ 499.201,25

Público - 8.976 pagantes.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)