Salah iguala recorde, e Liverpool volta a vencer na Premier League após 4 derrotas seguidas

Terceiro maior artilheiro da história do Liverpool, Mohamed Salah foi o autor do primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Aston Villa neste sábado, em Anfield, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Com o feito, o atacante egípcio se igualou a Wayne Roney, ex-Manchester United, com mais participações em gols (incluindo assistências) por um clube na Premier League (276) e o atual campeão voltou a vencer após quatro derrotas consecutivas.

O Liverpool chegou aos 18 pontos e ganhou quatro posições, subindo para terceiro, ainda bem distante do líder Arsenal, que tem 25. O Aston Villa, que acumulava quatro triunfos seguidos, permanece com 15 pontos e agora ocupa a 11ª posição.

O duelo envolvendo equipes com a mesma pontuação no campeonato teve um primeiro tempo bastante intenso e movimentado, com 18 finalizações. O Liverpool tinha mais posse de bola e pressionava os visitantes, que acertaram duas vezes a trave do gol defendido por Mamardashvili. Quando o parecia que o placar iria zerado para o intervalo, saíram os gols.

Aos 43 minutos, Szoboszlai fez um ótimo cruzamento pelo lado direito. Ekitike apareceu livre diante do goleiro Emiliano Dibu Martinez e tocou para as redes. O gol, porém, foi anulado por impedimento do atacante francês. Três minutos depois, o Liverpool conseguiu marcar após pressionar a saída de bola do rival. Dibu Martinez tentou acionar Pau Torres pela esquerda da área do Aston Villa e errou o passe, entregando a bola nos pés de Salah. Sem hesitar, o atacante de 33 anos chutou com precisão para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Liverpool continuou pressionando e chegou ao segundo gol aos 13 minutos. Após nova saída de bola afobada do Aston Villa, o time da casa recuperou a bola na intermediária e fez uma rápida transição para o ataque. Gravenberch arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga e entrou.

Com vantagem no placar e maior posse de bola, o Liverpool controlou o jogo. Os visitantes tentavam se aventurar no ataque, mas sem muita organização e efetividade.

Na próxima rodada da Premier League, o Liverpool tenta dar continuidade a sua recuperação enfrentando o Manchester City, fora de casa, no domingo. Antes, porém, o time de Arne Slot recebe o Real Madrid, na terça-feira, pela quarta rodada da Champions League. Já o Aston Villa faz dois jogos seguidos em casa, no Villa Park. Recebe o Maccabi Tel Aviv na quinta-feira pela Liga Europa e busca a reabilitação na Premier League contra o vice-líder Bournemouth, no domingo.