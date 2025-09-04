Sabalenka ganha reedição da final de 2024 com virada sobre Pegula e defenderá título do US Open Estadão Conteúdo 04.09.25 23h28 Aryna Sabalenka está virando persona non grata nos Estados Unidos. Um ano após despachar Jessica Pegula na decisão do US Open, a número 1 do mundo voltou a frustrar a torcida local na reedição do encontro, desta vez de virada e pelas semifinais. Nesta quinta-feira, a belarussa se garantiu na defesa do título com 4/6, 6/3 e 6/4 após 2h07 de batalha. Depois de sofrer um duro revés por duplo 7/5 na final de 2024, Pegula começou a semifinal um tanto nervosa e ficou em desvantagem de 4 a 2 no set inaugural. Empurrada pela torcida, sua Alida na busca de uma vingança, a número 4 do mundo enfileirou quatro pontos seguidos, com duas quebra, para abrir vantagem com 6 a 4. A vantagem, porém, não aliviou a pressão, tampouco foi mantida por causa de mais uma aparição feroz da líder do ranking, que aplicou impressionantes 42 winners (bolas vencedoras), além de 11 aces (saques perfeitos). Desde o tricampeonato de Serena Williams entre 2012 e 2014 que uma tenista não ganha dois títulos seguidos no complexo der Flushing Meadows. Sabalenka terá a oportunidade no sábado, contra a vencedora de Naomi Osaka e a local Amanda Anisimova. Boa parte dos pontos fenomenais de Sabalenka vieram a partir do segundo set, no qual quebrou para abrir 2 a 0 e não permitiu reação, fechando em 6 a 3 no terceiro set point. O set decisivo começou da mesma maneira, com a belarussa quebrando de cara e largando com novo 2 a 0. O ponto 'definitivo' da partida veio no sexto game. Com 3 a 2 e saque, a líder do ranking salvou três break points e arrancou para a vitória, por 6 a 4, também fechando na terceira oportunidade. "Tive de trabalhar muito duro para conseguir essa vitória e estou super feliz por vencer a Jessica. Ela é uma ótima jogadora e lutadora", comemorou Sabalenka, ressaltando as batalhas contra a norte-americana. "Lutas sempre duras. Estou superfeliz por estar na final novamente. Espero poder ir até o fim novamente. Obrigada pessoal por trazerem a melhor atmosfera (para o jogo)." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Aryna Sabalenka Jessica Pegula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 REMO Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados 04.09.25 17h29 SÉRIE B Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 04.09.25 16h14 Mais esportes Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. 04.09.25 13h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53