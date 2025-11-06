Sabalenka elimina atual campeã Coco Gauff e avança à semifinal do WTA Finals no topo do grupo Estadão Conteúdo 06.11.25 14h38 Aryna Sabalenka ganhou o confronto direto com Coco Gauff por 2 sets a 0 nesta quinta-feira, em Riad, na Arábia Saudita, para avançar em primeiro do grupo à semifinal do WTA Finals. De quebra, a líder do ranking ainda derrubou a atual campeã na fase de classificação, com triunfo por 7/6 (7/5) e 6/2, se vingando da derrota na final de Roland Garros, o último encontro entre ambas. As tenistas entraram em quadra cientes da vitória de Jessica Pegula sobre a italiana Jasmini Paolini, por 6/2 e 6/3, na abertura do dia, garantindo uma das vagas, e com o confronto se tornando um mata-mata e teste para os nervos das favoritas. O primeiro set de Sabalenka foi insano, a todo momento andando atrás no marcador e buscando virada incrível. A líder do ranking largou perdendo o serviço e ficou logo com 2 a 0 contra. Empatou, mas Coco voltou a abrir frente com 4 a 2, depois teve o serviço para fechar em 6 a 4 abrindo 30 a 0. A belarussa mostrou concentração e força mental para quebrar e igualar o jogo em 5 a 5. A decisão foi ao tie-break e a norte-americana abrir frente de 4 a 2 e o saque. Novamente não aproveitou e a festa acabou sendo de Sabalenka, que fechou com 7 a 5. Embalada pela virada difícil e improvável, a número 1 do mundo 'mandou' no segundo set, no qual logo abriu 4 a 0 com dois breaks de vantagem. A atual campeã esboçou uma reação ao reduzir para 4 a 2 com o serviço. Mas Sabalenka quebrou mais uma vez e sacou para fechar em 6 a 2, somando sua terceira vitória seguida no WTA Finals. As semifinais já ocorrem nesta sexta-feira. E Sabalenka terá mais uma norte-americana pela frente após bater em Pegula e Gauff. Em sua quinta participação e ainda atrás do título inédito, a número 1 do mundo desafia o bom momento de Amanda Anisimova, que derrubou Iga Swiatek na primeira fase. No outro embate, Pegula encara a casaque Elena Rybakina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA Finals Aryna Sabalenka Coco Gauff Jessica Pegula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 Futebol Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30 Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará 06.11.25 12h22 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 Futebol Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. 06.11.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41