Ronaldo homenageia Tino Marcos após saída da Globo: 'Que honra foi ter minha carreira contada por ele'

O jornalismo esportivo do Grupo Globo perdeu uma de suas referências. Nesta terça-feira, o repórter Tino Marcos anunciou sua saída e deixou a emissora após 35 anos de casa, rendendo inúmeras homenagens através das redes sociais. Uma delas, sem dúvidas, foi especial: Ronaldo Fenômeno.

Em sua conta no Instagram, Ronaldo homenageou o experiente jornalista e compartilhou um segredo com seus fãs: seu sonho era ser entrevistado pelo repórter no início de sua carreira.

Confira a tabela do Brasileirão e simule as próximas rodadas- Mais do que contar boas histórias, Tino Marcos conta bem, conta como ninguém. Que honra foi ter a minha carreira contada por ele. Quando tudo começou, eu sonhava em ser entrevistado por Tino. O dia chegou quando eu ainda estava no Cruzeiro e sua narrativa me acompanhou até a minha despedida dos gramados - afirmou.

Ronaldo afirmou que, mesmo deixando a televisão, Tino Marcos se aposenta no papel de protagonista no telejornalismo esportivo e seguirá sendo referência.

- Hoje, é o Tino quem se despede da TV. O nosso grande contador de histórias se aposenta de um papel de protagonismo no telejornalismo esportivo e, sem dúvida alguma, seguirá como referência. Deixo aqui a minha homenagem e o meu agradecimento. Obrigado, Tino! - completou.