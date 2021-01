Rizek diz que São Paulo só perde o título do Campeonato Brasileiro 'se fizer muita besteira'

O apresentador André Rizek acredita que o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem para o segundo colocado, tem o título Brasileiro bem encaminhado. Para ele, analisando as 11 rodadas que restam para acabar a competição, o time de Fernando Diniz teria que fazer "muita besteira" para não levantar o troféu.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Rizek levou em conta que o São Paulo tem 56 pontos e que a pontuação máxima de um vice-campeão do Brasileirão foi de 74 pontos. Assim, o Tricolor teria de conquistar 19 dos 33 pontos em disputa para chegar aos 75 pontos.

- Olhando os jogos que restam me parece muito encaminhado, só se o São Paulo fizer muita besteira para perder o caneco - disse Rizek durante o programa "Seleção SporTV" desta tarde.

Em busca do sonhado título, o São Paulo enfrenta o RB Bragantino fora de casa nesta quarta-feira, às 21h30, no Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.