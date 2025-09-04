Rigoni passa por exames médicos e inicia sua caminhada por vaga entre titulares do São Paulo Estadão Conteúdo 04.09.25 19h33 A segunda passagem do atacante Rigoni pelo São Paulo começou para valer nesta quinta-feira, quando o argentino desembarcou no Brasil e passou pelos exames médicos. Com carência no setor ofensivo, o reforço inicia nesta sexta-feira os trabalhos em campo visando uma possível estreia no MorumBis diante do Botafogo, dia 14, no retorno do Brasileirão. Pedido do técnico Hernán Crespo, com o qual trabalhou e se destacou entre 2021 e 2022, o jogador, agora com 32 anos, já está liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e usará a semana livre para conhecer e se entrosar com os novos companheiros já sonhando com a titularidade. Crespo tem um grande dilema para resolver. A ausência de centroavantes por problemas no joelho pode fazê-lo optar por um time sem um 9 de origem - só conta com Dinenno no elenco após perder Calleri, Ryan Francisco e agora André Silva. Marcos Leonardo resolveria o problema, mas não houve acordo com o Al-Hilal. Rigoni surge como opção para uma possível escalação com um falso 9. O principal concorrente é Luciano, que vinha atuando mais recuado, mas foi testado na derrota por 1 a 0 diante do Cruzeiro, no qual a produção ofensiva não foi a esperada, apesar do equilíbrio no jogo. O grupo vai folgar no fim de semana e terá a semana que vem toda para Crespo definir os escalados contra o Botafogo. E nesta corrida contra o tempo aparece também o zagueiro equatoriano Arboleda, outro liberado do cheio departamento médico. O tempo livre ajuda Crespo a definir seus novos 11 titulares já visando o embate das quartas de final da Copa Libertadores, na qual encara a LDU, do Equador, nos dias 18 (nos 2.850 metros de altitude de Quito) e 25 de setembro (MorumBis). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo FC Rigoni COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 REMO Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados 04.09.25 17h29 SÉRIE B Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 04.09.25 16h14 Mais esportes Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. 04.09.25 13h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53