Renovai-vos 2024: fiéis aproveitam o carnaval para renovar o espírito e se preparar para a quaresma

Alegria, louvou e oração fazem parte do Renovai-vos, retiro religioso voltado para pessoas que querem curtir o período do carnaval de jeito diferente do comum: mais próximo de Deus e da igreja. Desde o último sábado (10), centenas de pessoas têm se reunido no ginásio do Colégio Santo Antônio para celebrar e se renovar espiritualmente.

Organizado pela Comunidade Maíra em parceria com as Novas Comunidades e Movimentos Eclesiais e promovido pela Arquidiocese de Belém, o Renovai-vos está na 34º edição. O evento vai até a próxima terça-feira (13) de carnaval, com muito louvor e orações para preparar o espírito dos fiéis para a quaresma.

"O Renovai-vos é um evento que vai nos preparar para a quaresma. O próprio nome já diz: é um tempo de renovação, de conversão, de um encontro pessoal com Deus. O nosso encontro começou no sábado e serão quatro dias de evento com pregação, louvor, oração, espaço kids, alimentação, aconselhamento e confissão", declarou Cristina Cordeiro, organizadora do evento.

Neste domingo (11), o retiro iniciou às 8h com a reza do terço, palestras e louvores para animar e evangelizar os fiéis católicos. O casal Ana Cris e Marcos Silva retornou ao evento após cinco anos. A última participação deles havia sido em 2019. Juntos, eles possuem uma caminhada de participações em eventos da comunidade em que frequentam, Santa Terezinha. A escolha de participar do retiro foi para preparar o espírito para a chegada da quaresma.

"No momento em que o mundo todo está em festa a gente está em uma festa bem diferente que é estar com Jesus, com Maria. É algo que renova o coração, que faz a gente ter um outro olhar celestial. [Viemos] para a gente se preparar para a quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, preparar o coração, o nosso espirito para viver esses quarenta dias", relatou Ana Cris Silva.

Casal voltou a participar do retiro após cinco anos (Cristino Martins / OLiberal)

Débora Santos, de 35 anos, é uma das fiéis que escolheu passar o carnaval também no retiro. Ela contou que costuma passar esse período do ano em eventos religiosos, pois, para ela, são momentos de alegria que nunca passam e de aproximação com Deus.

"Já tenho um tempo de caminhada faz anos que eu sempre opto por passar o carnaval com Cristo porque eu acho que tudo no mundo é muito momentâneo, aqui [em retiros espirituais] eu costumo dizer que é a alegria que nunca passa e eu gosto muito desse momento de renovação. Eu acho que o retiro é um momento de se retirar do mundo para estar mais perto, buscar mais a Deus para alimentar o espírito", apontou.

O retiro tem como tema “fazei-vos servos uns dos outros pelo Espírito Santo que é amor” e tem como objetivo principal levar a evangelização a crianças, jovens, adultos e famílias para viverem a alegria transformadora que vem com a proximidade com Deus.

"No início, quando foi lançado esse evento, o objetivo era levar o povo a um processo de conversão, mas também de preparação para a quaresma. Não é para competir com o carnaval do mundo, mas é um tempo de levar o outro para a conversão. A importância é de levar Jesus para o outro. Hoje a igreja vive essa dimensão de levar alegria, força, coragem para as pessoas. Então, para nós, Comunidade Maíra, é levar o cristo para o outro. A nossa identidade enquanto comunidade é ser Maíra para o irmão", destacou Cristina Cordeiro.

Além das orações e louvores, o retiro tem barracas de alimentação, lojas de artigos religiosos, livrarias e espaço para crianças. Para encerrar o dia, uma missa será ministrada pelo bispo Dom Antônio de Assis. A programação segue até terça-feira (13), com o encerramento feito pelo bispo Dom Alberto Taveira. Segundo a organização, a estimativa é que 10 mil pessoas participem do evento durante os quatro dias.

Fiéis celebram o carnaval mais próximo de Deus (Cristino Martins / OLiberal)

Além do Renovai-vos em Belém, a programação do “Carnaval com Cristo 2024” da Arquidiocese de Belém tem retiros espirituais, celebrações, adoração ao Santíssimo, momentos de orações, palestras, louvor e arrastão para todas as idades, em Ananindeua, Marituba e Benevides.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO RENOVAI-VOS

Domingo (11)

08h00 - Terço mariano: intercessão

08h30 - Louvor e oração: Darlene SIlva

09h00 - 1ª pregação: Pe. Alan Henrique - “Feliz aquele que se mostra verdadeiro servo de Maria”

10h15 - Intervalo: avisos e sorteios

11h00 - Louvor mariano

11h15- Adoração: Diác. Denilson Leite, Rosilene Pereira e Keila Lima, M

12h00 - Intervalo

14h30 - Arte e louvor

15h00 - 2ª pregação: Diác. Denilson Leite - “Fazei-vos servos”

16h00 - Intervalo: avisos e sorteios

17h00 - Missa: Dom Antônio de Assis

Segunda - feira (12)

7h00 - Organização e café

08h00 - Terço mariano: intercessão

08h30 - Louvor e oração: Ana Claudia Leite

09h00 - 3ª pregação: Priscila da Luz - “Por amor servimos aos irmãos”

Arte: aparição Lourdes – conversa com a Mãe (oração)

10h15 - Intervalo: avisos e sorteios

11h00 - Louvor

11h15 - Adoração: Diác. Denilson Leite, Aparecida Cardoso e Fabrício Simões

12h00 - Intervalo

14h30 - Arte e louvor

15h00 - 4ª pregação: Cinara Leal - “Um Deus que serve os seus servos”

16h00 - Intervalo: avisos e sorteios

17h00 - Missa: Dom Paolo Andreolli

Terça-feira (13)

7h00 - Organização e café

08h00 - Terço mariano: intercessão

08h30 - Louvor e oração: Rosane Carneiro

09h00 - 5ª pregação: Rosilene Pereira - “A verdadeira liberdade nasce do amor de Cristo”

10h15 - Intervalo: avisos e sorteios

11h00 - Louvor

11h15 - Adoração: Diác. Denilson Leite e fundação Maíra

12h00 - Intervalo

14h30 - Arte e louvor

15h00 - 6ª pregação: Pe. Alan Henrique - “Fazei-vos servos uns dos outros pelo Espírito Santo que é amor”

16h00 - Intervalo: avisos e sorteios

17h00 - Missa: Dom Alberto Taveira