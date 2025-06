Renan Lodi cita preconceito com liga saudita e critica ausência na seleção: 'Acho que merecia'

Fora das convocações da seleção brasileira desde novembro de 2023, o lateral-esquerdo Renan Lodi voltou a se frustrar com a ausência de seu nome na lista anunciada pelo italiano Carlo Ancelotti, novo técnico contratado pela CBF, para os jogos das Eliminatórias contra Equador e Paraguai.

Em entrevista concedida ao Globo Esporte da EPTV, afiliada da TV Globo, ele discordou das listas feitas pelo ex-técnico da seleção, Dorival Júnior, e disse que esperava por uma nova oportunidade agora.

"Não sei se eles realmente faziam a convocação de quem merece. Se você for pegar os meus números, eu deveria ir. Eu pensava que teria uma oportunidade de novo. Acho que merecia", afirmou o atleta.

O lateral-esquerdo do Al Hilal disse estranhar a ausência de nomes que atuam na Arábia Saudita nas convocações. "Não sei se a CBF ou quem faz as convocações têm preconceito com a liga saudita. Na temporada passada fui o lateral que mais fez gols e deu assistências. Você vê que os convocados não têm os mesmos números", declarou.

Apesar do tom de reclamação, o defensor disse acreditar em um provável retorno com a chegada de Ancelotti à CBF. Sobre o treinador italiano, ele foi só elogios, principalmente no seu relacionamento com os atletas.

"Pelo que conheço dele, tenho total certeza de que vai ter êxito porque sabe gerenciar o grupo. É um paizão para os atletas. Com a chegada de Ancelotti (a convocação) vai ser por merecimento, não por coisas externas."