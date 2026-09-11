Vivendo jejum de gols, Taliari quer repetir o 1º turno contra o Bahia: 'Boas lembranças' Na 8ª rodada do Brasileirão, ele marcou dois gols na goleada por 4 a 1 do Leão em cima dos baianos Junior Cunha 11.09.26 20h15 Atacante do Remo está há quatro jogos sem balançar as redes. (Wagner Santana / O Liberal) Encarar o Bahia em 2026 traz boas lembranças para o Remo e para o atacante Gabriel Taliari. Aos 29 anos, o centroavante vem vivendo um ingrato jejum de gols na temporada com a camisa azulina. Ao todo, são quatro partidas sem balançar as redes, com a última vez sendo há mais de um mês no empate com o Atlético-MG. E a cobrança para encerrar o jejum é algo que não falta internamente. Em entrevista à Remo TV nesta sexta-feira (11), Taliari contou que tem consciência da "fase complicada" que vem vivendo nas últimas partidas. No entanto, garantiu que trabalho não falta e que "uma hora isso vai passar". "Me cobro muito (para fazer gol). Venho em uma fase complicada. Todo atacante passa por isso. Mas sei que uma hora isso vai passar e os gols vão começar a sair novamente. É trabalhando para que a confiança volte. Sem confiança, as coisas não acontecem", ressaltou. Mas para voltar a balançar as redes, Taliari sabe que ele e o Remo não terão vida fácil em Salvador contra o Bahia. Na segunda-feira (14), às 20h, a Arena Fonte Nova será o palco do confronto pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo, muito mais que os três pontos e a sobrevida do Remo na competição: um tabu irretocável nesta temporada. Em três partidas entre Remo x Bahia no ano, são três vitórias azulinas, sendo duas expressivas: 4 a 1 em Belém no primeiro turno do Brasileirão e 3 a 1 em Salvador na ida da 5ª Fase da Copa do Brasil. "Será um jogo difícil. A equipe do Bahia é muito qualificada. No Brasileirão não tem jogo fácil. Trabalhamos a semana para fazer um grande jogo em Salvador", destacou o atacante. Mas encontrar o Bahia é algo positivo para Gabriel Taliari. Na primeira vez dele em Belém, ao lado do Fenômeno Azul, dois gols foram marcados na goleada azulina por 4 a 1 no Tricolor de Aço. Retrospecto que para ele é sinônimo de "grandes jogos" contra a equipe baiana. "Lembrança boa (daquele jogo). Minha estreia em casa, com o apoio da torcida. Espero que possamos fazer uma grande partida novamente. Eu consigo fazer grandes jogos contra o Bahia. Espero ajudar o Remo a sair com a vitória", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30 Que fase Mayk tem nova lesão e vai desfalcar o Remo por até três semanas Informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo chefe do departamento médico do clube 12.09.26 18h25 Agora vai? Remo visita o 'freguês' Bahia em busca de voltar a vencer no Brasileirão Neste ano, equipes já duelaram três vezes com três triunfos do Leão 12.09.26 18h11 É o que tem Na contramão de concorrentes, Remo fecha janela sem reforços de 'última hora' O Santos foi a equipe que mais contratou nos últimos dias da janela, com quatro jogadores no total 12.09.26 15h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Mazola Jr é anunciado como novo técnico do Paysandu para o restante da Série C 2026 O velho conhecido terá quatro partidas para levar o Papão de volta à Série B 14.09.26 11h34 Futebol Uberlândia segura empate e conquista título da Série D Furacão Verde fica no 1 a 1 com o ASA, no Parque do Sabiá, e levanta a taça após vencer o jogo de ida por 2 a 0 14.09.26 10h43 Futebol Paysandu demite Júnior Rocha após segunda derrota no quadrangular Treinador deixa o clube após 42 jogos e três títulos conquistados na temporada; Papão busca novo comandante para a reta final da Série C 13.09.26 19h11 futebol Marcelo Gallardo, ex-River Plate, é anunciado como novo treinador da seleção equatoriana O ex-meio-campista chega para ocupar a vaga do compatriota Sebastián Beccacece 14.09.26 8h53