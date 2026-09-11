Vivendo jejum de gols, Taliari quer repetir o 1º turno contra o Bahia: 'Boas lembranças'

Encarar o Bahia em 2026 traz boas lembranças para o Remo e para o atacante Gabriel Taliari. Aos 29 anos, o centroavante vem vivendo um ingrato jejum de gols na temporada com a camisa azulina. Ao todo, são quatro partidas sem balançar as redes, com a última vez sendo há mais de um mês no empate com o Atlético-MG.

E a cobrança para encerrar o jejum é algo que não falta internamente. Em entrevista à Remo TV nesta sexta-feira (11), Taliari contou que tem consciência da "fase complicada" que vem vivendo nas últimas partidas. No entanto, garantiu que trabalho não falta e que "uma hora isso vai passar".

"Me cobro muito (para fazer gol). Venho em uma fase complicada. Todo atacante passa por isso. Mas sei que uma hora isso vai passar e os gols vão começar a sair novamente. É trabalhando para que a confiança volte. Sem confiança, as coisas não acontecem", ressaltou.

Mas para voltar a balançar as redes, Taliari sabe que ele e o Remo não terão vida fácil em Salvador contra o Bahia. Na segunda-feira (14), às 20h, a Arena Fonte Nova será o palco do confronto pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em jogo, muito mais que os três pontos e a sobrevida do Remo na competição: um tabu irretocável nesta temporada. Em três partidas entre Remo x Bahia no ano, são três vitórias azulinas, sendo duas expressivas: 4 a 1 em Belém no primeiro turno do Brasileirão e 3 a 1 em Salvador na ida da 5ª Fase da Copa do Brasil.

"Será um jogo difícil. A equipe do Bahia é muito qualificada. No Brasileirão não tem jogo fácil. Trabalhamos a semana para fazer um grande jogo em Salvador", destacou o atacante.

Mas encontrar o Bahia é algo positivo para Gabriel Taliari. Na primeira vez dele em Belém, ao lado do Fenômeno Azul, dois gols foram marcados na goleada azulina por 4 a 1 no Tricolor de Aço. Retrospecto que para ele é sinônimo de "grandes jogos" contra a equipe baiana.

"Lembrança boa (daquele jogo). Minha estreia em casa, com o apoio da torcida. Espero que possamos fazer uma grande partida novamente. Eu consigo fazer grandes jogos contra o Bahia. Espero ajudar o Remo a sair com a vitória", finalizou.