Único representante do Norte na Série B, Remo encara o peso do favoritismo no Parazão 2021

Vai começar mais um Parazão para o Remo. O Leão Azul busca na temporada 2021 esquecer os traumas das decisões de 2020 e abocanhar mais um título estadual. Com 46 conquistas em toda a sua história, o Remo terá pela frente um Campeonato Paraense enxuto, mais curto e com o favoritismo ao seu lado.

Com o acesso a Série B, o Remo se tornou a única equipe do Norte na competição nacional, estando entre os 40 maiores clubes do Brasil. Já visando o Brasileirão, a diretoria azulina decidiu buscar reforços e para isso trouxe alguns jogadores de destaque, como o volante Anderson Uchôa, que estava no Paysandu, mas que “atravessou” e vai vestir outro tom de azul. Além de Uchôa, chegaram também o meia Renan Oliveira, de 31 anos, que possui rodagem no futebol brasileiro e o atacante Edson Cariús, que pertence ao Fortaleza e chega por empréstimo para formar a dupla de ataque com Renan Gorne, outro homem de frente recém-contratado.

A equipe conta também com remanescentes da temporada 2020, como o lateral Marlon, que teve papel fundamental com assistências na Série C, o zagueiro Jansen, além do volante Lucas Siqueira, sem contar o goleiro Vinícius, titular absoluto ídolo da torcida. Destaque também para a molecada da base como os jogadores Pingo, Ronald, Laílson, Wallace e Thiago Miranda.