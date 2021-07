Tudo certo! Remo fecha a contratação do atacante Maxwell que estava no Sport

O Remo terá um novo atacante à disposição do técnico Felipe Conceição nesta Série B. O jogador Maxwell, que estava no Sport-PE, vai defender as cores do Leão Azul na competição nacional. A informação foi confirmada pelo OLiberal com fontes ligadas ao clube azulino.

Representantes do Remo e do jogador já conversaram e acertaram a situação do atacante, que possui chegada prevista para este final de semana a Belém, para a realização de exames médicos e assim assinar o vínculo com o Leão. O atacante ficará no clube até o final da Série B,porém, caso o Remo permaneça na competição nacional, o contrato de Maxwell poderá ser renovado. Essa informação foi divulgada pelo repórter Tharcy Michel, da “Rádio Transamérica” e confirmada pelo OLiberal com uma fonte do clube.

Maxwell, de 26 anos, foi liberado pelo Sport-PE na manhã desta quinta-feira (22). A informação foi publicada pelo clube rubro-negro em seu perfil no Twitter e o Sport afirma que planeja uma readequação financeira no elenco e colaborará com o jogador, clube e empresário para achar uma melhor alternativa de sua carreira.