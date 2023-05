Torcedores do Paysandu protestam dentro e fora da Curuzu contra a diretoria; vídeo

O Paysandu venceu o Cametá por 2 a 0, ontem na Curuzu, pela decisão do terceiro lugar do Parazão, porém, a torcida bicolor protestou dentro e fora do estádio contra a diretoria do clube, o alvo principal foi o presidente Maurício Ettinger, que está em seu segundo mandato à frente do Papão.

No lado de fora, a principal torcida organizada do Paysandu fez campanha de “público zero” e estendeu faixas criticando a diretoria, chamando o vice-presidente Roger Aguilera de “traidor”, além de nomear o elenco de “várzea” e a diretoria de “fraca”. Em outra faixa, a torcida exige o acesso à Série B. Já dentro da Curuzu, as críticas foram direcionadas ao presidente Maurício Ettinger.

ASSISTA

Os torcedores protestaram, cantaram e xingaram o presidente do Paysandu:

“Maurício vá se fo***, o Paysandu não precisa de você”.

VEJA MAIS

O Paysandu não conseguiu chegar à final do Parazão, perdeu a primeira final da Copa Verde para o Goiás e ocupa a 11ª posição na tabela da Série C com seis pontos. Com a vitória disnte do Cametá, o Paysandu garantiu a terceira posição no Campeonato Paraense e a vaga na Copa do Brasil de 2024.