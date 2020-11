Técnico do Remo admite falta de competência e projeta próximo compromisso na Série C: 'Jogo da vida'

Após a derrota de 2 a 0 para o Santa Cruz, o técnico Paulo Bonamigo admitiu que faltou competência para o Remo. Bonamigo disse que ficou a lição e ainda enalteceu o goleiro do Santa, Maycon Cleiton.

“A vitória vem para quem tem competência. Por mais que a gente tenha partida controlada, o objetivo do futebol é fazer gol. Nós criamos e não soubemos fazer gol. O adversário foi eficiente e é uma lição que vamos aproveitar para o futebol. Tomamos dois gols, como o Vila tomou contra o Santa. O resultado da partida também foi muito mérito do goleiro do Santa Cruz, que foi o melhor em campo”, afirmou o técnico azulino, explicando que o time treina sempre finalização, mas faltou calma.

“Nós treinamos finalização todos os dias. Ultimo passe, presença de área, chute de fora de área. Não é questão de treinar mais ou treinar menos. É ter mais tranquilidade na definição, no jogo, para desenvolver nesse quesito e buscar resultados”, disse.

O Remo terá 10 dias de preparação até o jogo contra o Botafogo-PB. Segundo Paulo Bonamigo, o momento é de manter calma e fazer ajustes.

“Nós temos que tirar lição dessa partida de situações que a gente criou e sabendo que mesmo tendo volume muito grande, até foi uma conversa no vestiário, no momento que tivemos controle total, precisamos ter organização defensiva. Precisamos estar concentrados. Foi um lance onde Didira fez abertura e teve cruzamento rápido e tomamos um gol. E isso dificultou. Principalmente no momento que perdemos um jogador. E tivemos chance de buscar o empate com a penalidade. Mas hoje foi aquele dia que a sorte não estava do nosso lado. É momento de manter a tranquilidade e continuar trabalhando porque temos um compromisso difícil e vamos fazer o jogo da vida e atrás da classificação contra o Botafogo”, disse.