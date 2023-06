Série C: Remo deve se salvar do rebaixamento no limite, aponta site; entenda

O Remo apenas empatou com o América-RN e se manteve na lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o site Chance de Gol, especializado em estatísticas e projeções, aponta que o Leão não deve ser rebaixado. Por outro lado, a plataforma não confia na classificação azulina.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Classificação

Com o empate, Leão tem cinco pontos, três a menos do maior rival, o Paysandu, primeiro time fora da zona de rebaixamento. De acordo com o Chance de Gol, o Remo tem apenas 7% de probabilidade de se classificar para o quadrangular de acesso. Os azulinos têm a quinta pior porcentagem quando o tema é avançar de fase.

VEJA MAIS

Z4

Ainda segundo a plataforma, a equipe do Baenão tem 42.4% de chances de rebaixamento. Mesmo com o risco grande de retornar à Série D, o Chance de Gol aponta que o Leão Azul deve se salvar na briga contra o descenso. A última vaga ficaria com a Aparecidense, que tem 48.9% de chances de ir para a Quartona.

Lance a Lance

Curiosamente, o Remo volta a campo no domingo (11), às 16h30, contra a Aparecidense. A partida é válida pela oitava rodada da Terceirona e ocorre no Estádio Annibal Batista de Toledo. Acompanhe a transmissão do duelo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.