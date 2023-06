Série C: Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Brusque-SC, na Curuzu

Após dois jogos sem a presença da torcida, o Paysandu terá o retorno da Fiel na próxima partida pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão encara o Brusque-SC, no próximo sábado (1), às 19h, na Curuzu em Belém, pela 11ª rodada da competição nacional e a diretoria bicolor divulgou os preços dos ingressos com valores promocionais.

O Paysandu jogou as partidas contra o São Bernardo-SP e o Floresta-CE com o Estádio da Curuzu vazio, após ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com perda de dois mandos de campo, após confusão de membros de uma torcida organizada do clube em jogo diante do Figueirense-SC, no ano passado. Agora, contra o Brusque, o Papão reencontrará a Fiel, que pagará um valor menor do que o de costume. Quem quiser acompanhar o Lobo diante do clube catarinense pagará R$30 pelo bilhete de arquibancada e R$50 pela cadeira, anteriormente os ingressos custavam R$40 e R$80 respectivamente.

Os bilhetes estão disponíveis em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, caso o torcedor prefira a comodidade, poderá adquirir seu bilhete através do site.

Paysandu x Brusque é um jogo de “seis pontos”. O clube de Santa Catarina (SC) está na 9ª posição com 14 pontos, já o Paysandu ocupa a 15ª colocação com 12. Uma vitória do Paysandu faz a equipe alviceleste ultrapassar o adversário na tabela. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá nas redes sociais do Grupo Liberal, Youtube além da frequência 97,5MHz.