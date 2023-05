Série C: Com estreias, Remo está escalado para receber o Botafogo-PB

O Remo recebe o Botafogo-PB, pela Série C do Brasileirão, na noite deste domingo (7), às 19h, no Mangueirão. Para o duelo, o Leão está escalado com algumas estreias. O lateral-esquerdo Kevin e o volante Gustavo Bochecha estão entre os 11 titulares.

Acompanhe a partida pelo Lance a Lance de OLiberal.com.

Confira o time que o técnico Marcelo Cabo colocará a campo: