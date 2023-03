Remo x Tapajós: ingressos para o jogo do Parazão 2023 começam a ser vendidos; veja onde comprar

O Remo iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Tapajós, pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. A partida será no próximo sábado, às 18h, no Baenão, em Belém. Os valores definidos foram R$ 30 para as arquibancadas e R$ 60 os setores de cadeira. A compra pode ser feita nas lojas físicas do clube e também por meio da internet, no site IngressoSA.

VEJA MAIS

Este será o primeiro compromisso do Remo após a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil conquistada ao vencer o São Luiz-RS, nesta quarta-feira (8), também no Baenão, por 2 a 1. O resultado se tornou histórico para o clube, já que parte da cota pelo avanço de fase na competição, de R$ 2.1 milhões que será paga pela CBF, será utilizada para quitar a compra do centro de treinamento em Outeiro - tornando o espaço, de fato, de propriedade azulina.

No estadual as coisas também vão muito bem para o Leão, que lidera isoladamente a competição com 100% de aproveitamento, ou seja, 15 pontos em cinco rodadas já disputadas. A equipe azulina já está garantida nas quartas de final do estadual porque que a distância para o 9º colocado, o Independente Tucuruí, é de 11 pontos, sendo que há apenas 9 ainda em disputa até o fim da primeira fase. As oito melhores campanhas avançam ao mata-mata.

Já o Tapajós vive situação dramática e luta contra o rebaixamento. O Boto da Amazônia conquistou apenas 3 pontos e ocupa a penúltima colocação, à frente apenas do Itupiranga, que tem 2. O clube de Santarém, no entanto, pode respirar na tabela caso vença o Remo em Belém, já que a distância para o G8, que tem a Tuna Luso como primeira representante, é de apenas dois pontos.

Cronograma de venda presencial para Remo x Tapajós:

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dia: 09/03/2023, Horário: 14h as 18h

Dia: 10/03/2023, Horário: 9h às 18h

Dia: 11/03/2023, Horário: 9h às 16h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BAENÃO

Dia: 09/03/2023, Horário: 14h as 19h

Dia: 10/03/2023, Horário: 9h às 19h

Dia: 11/03/2023, Horário: 9h às 16h

LOJA DO REMO - CASTANHAL:

Dia: 09/03/2023, Horário: 14h às 18h

Dia: 10/03/2023, Horário: 8h às 12h / 14h às 18h

Dia: 11/03/2023, Horário: 8h às 12h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dia: 09/03/2023, Horário: 14h as 21h

Dia: 10/03/2023, Horário: 9h às 21h

Dia: 11/03/2023, Horário: 9h às 16h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dia: 09/03/2023, Horário: 14h as 22h

Dia: 10/03/2023, Horário: 10h às 22h

Dia: 11/03/2023, Horário: 10h às 16h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dia: 09/03/2023, Horário: 14h as 22h

Dia: 10/03/2023, Horário: 10h às 22h

Dia: 11/03/2023, Horário: 10h às 16h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dia: 09/03/2023, Horário: 14h as 22h

Dia: 10/03/2023, Horário: 10h às 22h

Dia: 11/03/2023, Horário: 10h às 16h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dia: 09/03/2023, Horário: 14h as 22h

Dia: 10/03/2023, Horário: 10h às 22h

Dia: 11/03/2023, Horário: 10h às 16h

BILHETERIAS DO ESTADIO BAENÃO

Dia: 11/03/2023, Horário: 9h às 18:30h

VENDA DE MEIAS:

Reservas pelo site: www.ingressosa.com

Terça-feira (10/03/2023) a partir das 8h

Retiradas no Ginásio Serra Freire

Quarta-feira: 11/03/2023

Horário: 9:00 às 14:00h

Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada, além de RG e carteirinha de vacinação da Covid-19 com duas doses ou dose única;

ENTREGA INGRESSOS IDOSO

Serão entregues no dia do jogo (sábado 11/03/2023) portão acesso setor Almirante, no horário de 15h as 16h

ENTREGA INGRESSOS PNE

Serão entregues no dia do jogo (sábado 11/03/2023) portão acesso setor Almirante, no horário de 15h as 16h