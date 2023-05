Remo x Confiança: Leão Azul leva vantagem no confronto diante da equipe sergipana; veja os números

O Remo recebe o Confiança na noite desta terça-feira (30), no Baenão, às 20h, pela 5ª rodada da Série C. O Leão tenta sair da lanterna da competição e busca a primeira vitória na Terceirona. A equipe paraense possui um bom retrospecto diante do adversário.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Leão Azul x Dragão se enfrentaram 12 vezes na história, com o Remo levando vantagem, após sete vitórias. O Confiança venceu três vezes e o confronto teve mais dois empates. A última partida entre as equipes ocorreu na Série C do ano passado, no dia 1º de maio, em Aracaju (SE), quando o Remo venceu por 2 a 1, com gols de Brenner e Albano.

VEJA MAIS

A última vitória do Confiança ocorreu no dia 20 de maio de 2018, pela Série C, no Mangueirão. A equipe nordestina derrotou o Remo pelo placar de 3 a 0.

VEJA OS CONFRONTOS

07.12.1977 - Confiança 2 x 1 Remo - Brasileiro - Copa Brasil

24.02.1992 - Remo 4 x 0 Confiança - Série B

01.04.1992 - Confiança 0 x 1 Remo - Série B

19.06.2016 - Confiança 3 x 5 Remo - Série C

22.08.2016 - Remo 2 x 0 Confiança - Série C

05.06.2017 - Confiança 1 x 0 Remo - Série C

05.08.2017 - Remo 2 x 2 Confiança - Série C

20.05.2018 - Remo 0 x 3 Confiança - Série C

22.07.2018 - Confiança 0 x 2 Remo - Série C

17.08.2021 - Confiança 1 x 2 Remo - Série B

28.11.2021 - Remo 0 x 0 Confiança - Série B

01.05.2022 - Remo 2 x 1 Confiança - Série C

Trasmissão

Remo x Confiança jogam na noite desta terça-feira (30), às 20h, no Baenão, pela Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que irá transmitir nas redes sociais do Grupo Liberal, além da frequência 97,5MHz.