Remo visita o Confiança com retrospecto positivo sobre adversário na Série B

Empolgado pela vitória sobre o Vasco da Gama, por 2 a 1, o Remo não tem muito tempo para aproveitar. Isso porque a equipe azulina visita o Confiança nesta terça-feira (17), às 19h, no Estádio Batistão. Se depender do retrospecto entre os times, o Leão pode ter a vantagem no duelo.

Histórico

A partida será o 10° encontro entre Remo e Confiança. A equipe do Baenão tem seis vitórias, o Dragão do Bairro Industrial venceu duas vezes, além disso, soma-se um empate. Este será o terceiro jogo pela Segundona: duas vitórias do Remo.

Último encontro

No último duelo entre as equipes quem se deu melhor foi o Remo, que venceu por 2 a 0 no dia 22 de julho de 2018, fora de casa. Os gols foram marcados pelo meia Gabriel Lima. A vitória serviu para aliviar um pouco a pressão sobre o Remo, que estava no Z2.

Situações das equipes

Com 23 pontos em 18 jogos, o Remo é o atual 13° colocado da Série B. Já o Confiança, que vem de duas derrotas seguidas, é o 19°, com 13 pontos e busca fugir do Z4. A partida entre Leão e Dragão tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confia a lista de jogos entre Remo e Confiança:

07/12/1977 - Confiança 2x1 Remo - Brasileiro

24/02/1992 - Remo 4x0 Confiança - Série B

01/04/1992 - Confiança 0x1 Remo - Série B

19/06/2016 - Confiança 3x5 Remo - Série C

22/08/2016 - Remo 2x0 Confiança - Série C

05/06/2017 - Confiança 0x1 Remo - Série C

05/08/2017 - Remo 2x2 Confiança - Série C

20/05/2018 - Remo 0x3 Confiança - Série C

22/07/2018 - Confiança 0x2 Remo - Série C