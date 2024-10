Remo teve 28 técnicos na última década e Rodrigo Santana é o 3º a ficar de um ano para o outro

O técnico Rodrigo Santana acertou a permanência no Remo para a temporada 2025. Sem saber, o treinador já fez história no clube. Ele é apenas o quarto técnico nos últimos dez anos que foi aproveitado para a temporada seguinte.

A cultura brasileira de se desfazer de técnicos ao longo da temporada faz com que a rotatividade dos profissionais seja grande. Além disso, as constantes mudanças não acompanham o planejamento dos clubes e isso acarreta em ações trabalhistas, dificuldades dos jogadores em entender o esquema tático, demissões de atletas e também falta de um trabalho consistente e longevo.

Antes de Rodrigo Santana, o Remo teve apenas os técnicos Netão [Junho 2018 - Fevereiro 2019], Paulo Bonamigo [Setembro 2020 - Junho 2021] e Ricardo Catalá [Maio 2023 - Março 2024] haviam alcançado esse feito nos últimos dez anos. Vale destacar que, no período, o Leão Azul teve 25 treinadores, uma média de quase três comandantes por temporadas, de acordo com o site Remopedia.

Rodrigo Santana, de 42 anos, é considerado por boa parte dos jogadores, como o responsável pela “virada” de chave no Remo, durante a disputa da Série C do campeonato Brasileiro. O comandante foi o terceiro técnico na temporada, já que o clube iniciou o ano com Ricardo Catalá e em seguida contratou o paraguaio Gustavo Morínigo.

À frente do Remo, Santana conseguiu dar ao time mais volume de jogo, consistência defensiva e fez o time competir, conquistando a classificação à segunda fase da Terceirona e em seguida o tão sonhado acesso à Série B, com uma rodada de antecedência.

Lista de técnicos do Remo nos últimos 10 anos

Rodrigo Santana: Junho 2024 - atualmente

Gustavo Morínigo: Março 2024 - Maio 2024

Ricardo Catalá: Maio 2023 - Março 2024

Marcelo Cabo: Janeiro 2023 - Maio 2023

Gerson Gusmão: Junho 2022 - Agosto 2022

Paulo Bonamigo: Janeiro 2022 - Junho 2022

Eduardo Baptista: Novembro 2021 - Dezembro 2022

Felipe Conceição: Julho 2021 - Novembro 2021

Paulo Bonamigo: Setembro 2020 - Junho 2021

Mazola Junior: Fevereiro 2020 - Setembro 2020

Rafael Jacques: Janeiro 2019 - Fevereiro 2020

Eudes Pedro: Setembro 2019 - Outubro 2019

Márcio Fernandes: Março 2019 - Agosto 2019

João Nasser: Junho 2018 - Fevereiro 2019

Artur Oliveira: Junho 2018

Givanildo Oliveira: Março 2018 a Maio 2018

Ney da Matta: Janeiro 2018 a Fevereiro 2018

Léo Goiano: Julho 2017 a Setembro 2017

Oliveira Canindé: Junho 2017 a Julho 2017

Josué Teixeira: Janeiro 2016 a Junho 2017

Waldemar Lemos: Junho 2016 a Setembro 2016

Marcelo Veiga: Março 2016 a Junho 2016

Leston Júnior: Janeiro 2016 a Março 2016

Cacaio: Março 2015 a Novembro 2015

Zé Teodoro: Janeiro 2015 a Março 2015

Roberto Fernandes: Março 2014 a Outubro 2014