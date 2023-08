Remo se despede da Série C contra o Altos-PI neste sábado; Leão pode ter time alternativo

O dia que era para ser de festa, estádio lotado, se transformou em um clima melancólico. Já eliminado da Série C com uma rodada de antecedência, o Remo recebe o Altos-PI, neste sábado (26), às 16h, no Baenão, no último jogo da primeira fase da Terceirona, encerrando de forma precoce mais uma temporada.

A partida não vale absolutamente nada para as duas equipes, já que o Leão está eliminado e o Altos, por sua vez, chega a Belém rebaixado para a Série D. O atacante do Remo, Jean Silva, deve entrar jogando para fechar a participação azulina na temporada, falou da trajetória do Leão na Série C deste ano e afirmou que entende a frustração da torcida.

“Começamos a temporada muito bem criamos expectativas no torcedor e em nós também e dentro do clube. Infelizmente tivemos oscilações e isso acabou atrapalhando no final, ficamos tristes, entendemos a frustração da torcida, mas o respeito pela entidade é gigantesca”, falou.

O Leão deve ter o retorno do zagueiro Diego Ivo ao time, após uma contusão no pé. O volante Anderson Uchôa não se recuperou e segue se recuperando. Outra baixa na equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá é o volante Paraguai Richard Franco, que levou o terceiro amarelo diante do CSA-AL e cumprirá suspensão. Porém, o time que deve iniciar o jogo pode ser alternativo, já que Catalá rodou o elenco durante os treinos da semana.

Outras ausências na equipe paraense são o zagueiro Ícaro e o volante Claudinei. Os dois rescindiram contrato com o Remo nesta semana e não jogam a partida de despedida do Leão Azul na temporada 2023.

A equipe do Altos veio a Belém com um time recheado de reservas. Já rebaixado com algumas rodadas de antecedência, a equipe piauiense encontrou dificuldades para montar a equipe e relacionou cinco atletas da base para o jogo.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Data: 26.08.2023

Horário: 16h

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Auxiliares: Luan Patrique Pereira da Silva (AP) e Inácio Barreto da Camara (AP)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

REMO: Zé Carlos (Vinícius); Lucas Marques, Diego Guerra, Wendel Lomar, Jonilson e Kevin; Paulinho Curuá e Gustavo Bochecha; Renanzinho (Rodriguinho) Fabinho (Muriqui) e Jean Silva. Técnico: Ricardo Catalá.

ALTOS: Vinícius; Vitor Guilherme, Marcelo Santos, Lucas Souza e Bruno Collaço; Dos Santos, Gabriel Pires e Marcelinho; Lucas Campos, Mikael e Palácios. Técnico: Cristiano Bassoli.