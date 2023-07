Remo: Saiba quando Pablo Roberto viaja para Portugal e qual o clube que negocia pelo volante

O volante Pablo Roberto está de saída do Remo. Segundo uma fonte interna azulina, o jogador esteve no Baenão nesta sexta-feira (21), mas não treinou e nem será relacionado para o jogo contra o Náutico. A partida ocorre no domingo (23), às 19h, no Estádio dos Aflitos, pela Série C.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o jogador deve ir embora entre a madrugada e a manhã de sábado (21) para Portugal. O destino é o Casa Pia, clube da capital Lisboa, que terminou na 10ª posição da Primeira Liga, a Série A do futebol português.

Quase tudo certo

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, confirmou ao GE de Goiás, que a negociação se encontra "90% acertada". Pablo Roberto fará os exames médicos no clube e, após os trâmites legais de transferência internacional, poderá assinar o contrato.

Remo recebe taxa

O Remo tinha até esta sexta para confirmar ao Vila Nova se igualaria a proposta de 225 mil euros (R$ 1,2 milhões) do Casa Pia, para garantir a permanência em definitivo de Pablo Roberto. No entanto, após o sucesso no primeiro semestre, perdeu protagonismo e até relegado ao banco de reservas foi.

Por conta da taxa de vitrine, o Remo recebe cerca de R$ 240 mil pelo negócio. Pablo Roberto estava no Leão por empréstimo do Vila Nova desde o início do ano. A parceria com Muriqui rendeu frutos durante boa parte da temporada, mas perdeu fôlego nos últimos meses. O jogador deixa o Remo 30 jogos, um gol marcado e vários passes para gol.