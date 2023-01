Remo sai atrás no placar, mas consegue empate com Caeté em último amisitoso antes do Parazão 2023

O Remo empatou em 1 a 1 com o Caeté neste sábado (14) no último amistoso antes da estreia no Campeonato Paraense 2023. Em partida disputada no estádio do Baenão, em Belém, o Leão apresentou bastante dificuldade para bater a defesa da jovem equipe de Bragança.

O primeiro gol da partida, inclusive, foi marcado pelo Caeté, na etapa inicial, em cabeçada após cobrança de falta na área. O Leão, por sua vez, reagiu bem às mudanças feitas pelo técnico Marcelo Cabo e conseguiu o empate, no segundo tempo, com Muriqui.

Caso o treinador azulino queira fazer mudanças na equipe, o tempo de trabalho será apertado. No próximo sábado (21), às 17h, no estádio Baenão, o Remo estreia pelo Parazão 2023. O Time de Periçá vai enfrentar o Independente de Tucuruí pela partida de abertura do torneio.

A primeira parte da partida foi de domínio do Caeté. O clube de Bragança conseguiu congestionar o meio de campo azulino, anulando as jogadas ofensivas do Leão. Por outro lado, a equipe do interior do estado conseguia utilizar bem as jogadas de bola parada e os lançamentos em profundidade pelas laterais e levar perigo à meta de Vinícius.

Nessa pressão, o Caeté conseguiu abrir o placar aos 31 minutos da etapa inicial. Em cobrança de falta na área, a zaga do Remo afastou mal e a bola sobrou para Romário, livre, mandar para o fundo da rede.

No segundo tempo, Marcelo Cabo efetuou uma série de mudanças no time azulino e o Leão passou a ser mais agressivo. Pablo Roberto passou a ter a ajuda de Rodriguinho na armação e Jean Silva deu mais velocidade às pontas, no lugar de Pedro Sena.

Em uma dessas jogadas, Diego Tavares avançou pela direita e cruzou na medida para Muriqui empatar de cabeça, aos 21 minutos. A partir de então, o Leão até tentou o embate, mas esbarrou na defesa bem postada do Caeté.