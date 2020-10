Remo ainda negocia com atacante do Náutico; meia oferecido foi vetado pela diretoria

O Remo segue procurando jogadores para o restante da Série C. O atacante Salatiel, que está no Náutico-PE, pode chegar ao Baenão. De acordo com uma fonte do clube, Salatiel ainda não teve a negociação concluída, com análise do Leão sobre a viabilidade da contratação. As conversas vão seguir nos próximos dias.

Aos 28 anos e com passagem pelo Sampaio Corrêa-MA, onde foi artilheiro da Série C com oito gols, Salatiel não vive um bom momento no Timbu. Na temporada, foram 24 partidas com apenas dois gols marcados.

NA LISTA

O Remo também quer um meia. Segundo o técnico azulino Paulo Bonamigo, a ideia é que seja um jogador que possa dar velocidade ao setor. A reportagem apurou que o meia Lucas Paraíba, de 22 anos, que pertence ao Náutico, saiu do radar remista. O meio-campista foi oferecido pelos alvirrubros ao Remo, mas foi descartado pela diretoria remista.