Remo: Muriqui descarta status de principal contratação e revela: 'Recebi ofertas da Série B'

O Remo apresentou nesta quarta-feira (28), no Estádio do Baenão, o atacante Muriqui. Um dos principais nomes do futebol paraense para 2023, o jogador revelou como ocorreu o processo de negociação com o Leão. Muriqui contou que havia inclusive ofertas da Série B em cima da mesa, mas optou por vestir camisa azulina.

"Recebi o contato através do Thiago Gasparino [executivo do Remo]. Ele me procurou e me explicou o projeto. Me motivou bastante para poder vir. Em seguida falei com o Marcelo Cabo, que foi meu técnico na base do Madureira-RJ. Recebi ofertas de Série B, mas nenhuma mexeu comigo como foi no caso do Remo, pela questão da visibilidade", afirmou o atacante.

Vindo da Série A do Brasileirão, após disputar 37 jogos e marcar oito neste ano pelo Avaí-SC, Muriqui chegou com a chancela de principal contratação até aqui do futebol local. No entanto, apesar de reconhecer o peso que carrega, Muriqui preferiu descartar estes status e focar no grupo do Leão.

"Não. Sei que é uma responsabilidade grande que carrego, mas nosso elenco é muito qualificado. Estamos fazendo um bom time para participar do ano 2023. Sei que tenho um peso grande, mas eu não encaro desta forma. Sei que temos tudo para fazer um bom 2023", concluiu.

Atual campeão paraense, o Remo faz a estreia no Campeonato Paraense 2023 no dia 21 de janeiro de 2023 (sábado), às 17h, contra o Independente de Tucuruí, no Estádio do Baenão. Acompanhe a cobertura completa do Parazão pelo portal OLiberal.com.